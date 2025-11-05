Buenos Aires bloquea el acceso a Roblox en escuelas por casos de ciberacoso

La Alcaldía de Buenos Aires anunció el bloqueo de la plataforma de videojuegos en línea Roblox en todas las redes escolares de la ciudad, con el objetivo de prevenir situaciones de ciberacoso infantil.

“Las escuelas deben ser espacios seguros también en el mundo digital. Cuidar a los chicos frente a los riesgos en línea es parte de nuestra tarea educativa cotidiana”, declaró la ministra de Educación de la capital argentina, Mercedes Miguel, en un comunicado difundido este martes.

La decisión surge tras el reporte de un presunto caso de grooming —acoso sexual virtual a menores— ocurrido en una escuela pública. De acuerdo con las autoridades, el hecho fue denunciado por familias que detectaron interacciones sospechosas en la plataforma.

Roblox, muy popular entre niños y adolescentes, permite a los usuarios crear y compartir juegos en línea. Sin embargo, ha sido objeto de críticas internacionales por no garantizar la protección suficiente de los menores ante posibles depredadores sexuales y por su exposición a contenidos inapropiados o dinámicas adictivas.

La medida de la alcaldía busca reforzar la seguridad digital en los entornos educativos y fomentar un uso responsable de internet, especialmente entre los estudiantes más jóvenes.