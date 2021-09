Buchanan’s La Reunión: El evento que celebra la cultura hispana en Los Ángeles

Este fin de semana, Buchanan’s Whisky reunió a amigos, familias y la comunidad de Los Ángeles para una última reunión de verano con Buchanan’s La Reunión, una experiencia de mercado emergente de varias ciudades que celebra de manera segura la cultura hispana local y a la vez retribuye.

El evento trajo las vibras a Boyle Heights, uniendo la comunidad y la cultura para agregar vitalidad a uno de los vecindarios hispanos más impactados de Los Ángeles con una fiesta que benefició al socio local sin fines de lucro, No Us Without You. A través de la donación de Buchanan, No Us Without You alimentará a 1.700 familias de cuatro durante una semana en algunas de las ciudades con mayor inseguridad alimentaria en Los Ángeles.

A lo largo del día, Buchanan’s La Reunión invitó a la gente local de Los Angeles y algunos de los creadores de tendencias como Sebastian Robles, Sarahi Gonzalez , Daniel Betancourt, y Daniela Sanguineti a reunirse para brindar con sus seres queridos y disfrutar de experiencias divertidas y programación como:

Comida + Bebidas: Una amplia variedad de bocadillos dulces y salados de restaurantes locales El Guero’s Food Truck, La Barquita Mariscos , LA Churros y Kimdy Sweets, combinados con deliciosos cócteles Buchanan’s con guarniciones personalizadas servidas en un carrito de frutas como el “Muy Amable ”Creado por Va’La Hospitality c / o No Us Without You LA. Para celebrar en casa con este cóctel sigue la receta AQUÍ.