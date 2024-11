"Brutal" represión de protestas postelectorales en Mozambique deja decenas de muertos 

El ejército y la policía de Mozambique han perpetrado una brutal represión que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 20 ciudadanos que se oponen a los resultados de las elecciones.

La marcha, convocada por la oposición, comenzó la noche del jueves, luego que se declaró vencedor de la jornada electoral al candidato del oficialismo con el 70% de los votos escrutados.

Reportes de la agencia EFE cientos de soldados inundaron las calles del país y se movilizaron vehículos blindados y al menos dos helicópteros para dispersar a los manifestantes.

El candidato presidencial, perdedor del proceso, asegura que las masivas protestas en Mozambique continuarán hasta que el gobierno publique los verdaderos resultados electorales.

Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la cifra de 20 fallecidos es poca para la cantidad de víctimas que se han reportado en las últimas horas, y que de darse cifras reales, la brutalidad de los uniformados quedará al descubierto.

Según los resultados de Comisión Nacional de Elecciones (CNE), el oficialista, Daniel Chapo, ganó las elecciones presidenciales con el 70,67 % de los votos.

Aunque la jornada electoral se desarrolló en calma, la misión de observación de la Unión Europea constató «irregularidades» en el recuento de votos, lo que ha puesto en duda los resultados a favor del candidato del partido gobernante.

#Mozambique 🇲🇿: mass protests taking place in the city of #Quelimane as the country is in the midst of a week-long strike against last month's fraudulent elections.

It's refreshing after weeks of violence to see peaceful, almost festive, rallies like this.

Source:… pic.twitter.com/Pi4Qoyxx4m

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) November 3, 2024