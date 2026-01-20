Brooklyn Beckham rompe el silencio y expone su ruptura con la familia

Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, desató una fuerte polémica familiar tras publicar una serie de mensajes en redes sociales en los que acusa a sus padres de haber dañado de forma constante su relación con la actriz Nicola Peltz y de priorizar la imagen pública de la familia por encima de los vínculos personales.

En varias publicaciones difundidas en Instagram, el joven de 26 años afirmó que durante años intentó mantener el conflicto en privado, pero que decidió hablar al considerar que la situación se volvió insostenible. En sus mensajes aseguró que no busca una reconciliación con su familia y que, por primera vez, está defendiendo sus propias decisiones. También rechazó versiones que apuntan a que su esposa ejerce control sobre él, y sostuvo que fue él quien vivió bajo la influencia de sus padres durante gran parte de su vida.

Gran parte de sus señalamientos se centraron en el trato que, según él, recibió Nicola Peltz desde el inicio de su relación y durante la organización de su boda en 2022. Brooklyn afirmó que su madre había prometido diseñar el vestido de novia, pero que canceló el proyecto a última hora, lo que obligó a cambiar los planes de manera apresurada. También denunció presiones para ceder derechos sobre el uso de su nombre y aseguró que, tras negarse, la relación con sus padres se deterioró notablemente.

El hijo del exfutbolista relató además tensiones durante la celebración de su boda, incluido un episodio que describió como humillante durante el primer baile con su esposa. Según su versión, ese momento marcó profundamente su experiencia del evento y contribuyó a su deseo de renovar los votos en el futuro para crear recuerdos más positivos.

Brooklyn también sostuvo que otros miembros de su familia habrían participado en ataques públicos contra él y su esposa, y que Peltz fue excluida del entorno familiar por no formar parte del “apellido Beckham”. En contraste, destacó el apoyo de su abuela paterna, quien, según indicó, se mantuvo cercana durante el conflicto.

Las declaraciones se producen en medio de crecientes señales de distanciamiento, como su ausencia en celebraciones familiares recientes y su decisión de pasar las fiestas con la familia de su esposa. Hasta el momento, los representantes de David y Victoria Beckham no han emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones.