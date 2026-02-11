Britney Spears vende su catálogo musical en un “acuerdo histórico”

La cantante estadounidense Britney Spears firmó un nuevo acuerdo mediante el cual cedió los derechos de su catálogo musical a la editorial Primary Wave, según reportaron medios especializados como TMZ y Variety.

De acuerdo con documentos legales citados por ambas publicaciones, el contrato fue firmado el pasado 30 de diciembre y contempla la venta de la propiedad de su extensa colección de éxitos. Aunque la cifra exacta no ha sido revelada públicamente, se describe como un “acuerdo histórico”. Algunas estimaciones señalan que podría alcanzar montos similares a los 200 millones de dólares que obtuvo Justin Bieber al vender su música.

El catálogo incluye algunos de los temas más emblemáticos del pop de finales de los años noventa y la década del 2000, como ...Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic, Gimme More, Womanizer, Stronger y Circus, entre muchos otros.

Según Variety, Sony Music controlaba previamente los derechos del catálogo de Spears, por lo que el acuerdo podría incluir también la cesión de regalías asociadas a sus grabaciones.

Spears, quien no lanza un álbum de estudio desde Glory en 2016, tampoco se presenta en vivo desde 2018, cuando cerró su gira Piece of Me en Austin, Texas. En 2019 tenía previsto iniciar una nueva residencia en Las Vegas titulada Domination, pero el proyecto fue cancelado y la artista se alejó indefinidamente de los escenarios.

Con esta decisión, la llamada “Princesa del Pop” se suma a la tendencia de grandes figuras de la industria musical que en los últimos años han vendido sus catálogos, entre ellos Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Neil Young y Paul Simon.