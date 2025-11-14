Britney Spears retoma el contacto con sus hijos tras años de distanciamiento, según Kevin Federline

Britney Spears ha restablecido el contacto con sus hijos, Sean Preston y Jayden James, tras años de distanciamiento marcado por tensiones familiares y declaraciones públicas. La reconciliación fue confirmada por Kevin Federline, exmarido de la artista y padre de los jóvenes, durante una entrevista en el programa Talk Shop Live.

Federline explicó que los hijos de la cantante —hoy de 20 y 19 años— habían decidido alejarse de su madre después de vivir experiencias que calificaron como “impactantes” mientras estaban bajo su cuidado. Sin embargo, aseguró que, tras la publicación de las memorias de Spears, You Thought You Knew, ambos retomaron la comunicación con la intérprete.

El también exbailarín señaló que no ha hablado directamente con Britney, pero sí tiene certeza de que “ha conversado con nuestros hijos”, algo que describió como un paso importante hacia la reconstrucción familiar. “Espero que, pese a todo lo ocurrido, exista una luz al final del túnel”, expresó.

A lo largo de los últimos años, Federline ha detallado en distintas entrevistas cómo se fue deteriorando la relación entre Spears y sus hijos. En declaraciones previas, aseguró que los jóvenes se alejaron tras presenciar comportamientos que los hicieron sentir “preocupados” y, en algunos casos, “asustados”. En una conversación con Piers Morgan Uncensored, reveló que uno de ellos llegó a llamarlo temiendo por la vida de su madre, aunque evitó dar detalles concretos, señalando que serán ellos quienes decidan si quieren compartir su versión.

El distanciamiento se profundizó a inicios de este año, cuando Sean Preston optó por no volver a visitarla, mientras que Jayden James también redujo gradualmente el contacto. Federline indicó que, según la percepción de los jóvenes, parte del miedo estaba relacionado con un posible consumo de sustancias, un tema que él consideró “absolutamente” preocupante.

El reciente acercamiento abre una nueva etapa para la familia, que por años ha estado en el centro de la opinión pública debido a conflictos legales, mediáticos y personales.