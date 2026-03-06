Britney Spears obtiene orden de restricción permanente contra presunto acosador

La cantante Britney Spears obtuvo una orden de restricción permanente contra un hombre de 51 años que presuntamente la acosó durante más de una década e incluso llegó a aparecer en su propiedad en Los Ángeles, según reportes difundidos por el medio TMZ.

De acuerdo con documentos judiciales, la artista solicitó la medida tras denunciar que el sujeto, identificado como Donald, habría enviado mensajes inquietantes y perturbadores a través de redes sociales desde 2013. Algunos de esos mensajes fueron interpretados por su equipo como posibles amenazas.

Entre las publicaciones que más preocuparon se encontraba una frase que hacía referencia a un “corazón con un agujero de bala”, lo que llevó al equipo de seguridad de Spears a considerar que el comportamiento del hombre podría representar un riesgo para la cantante.

La situación se agravó en 2025, cuando el individuo ingresó a la propiedad de la artista en Los Ángeles. Guardias de seguridad lo encontraron dentro del terreno y de inmediato alertaron a las autoridades.

Según reportes policiales, cuando los agentes llegaron al lugar el hombre se encontraba temblando y fumando cigarrillos. Durante la intervención mostró comentarios incoherentes y un comportamiento errático, por lo que finalmente fue arrestado.

Tras evaluar los antecedentes del caso, un tribunal decidió otorgar a Britney Spears una orden de restricción permanente, medida que busca impedir que el hombre vuelva a acercarse a la cantante o a su residencia.