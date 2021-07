Britney Spears logra su primera victoria legal, le permiten cambiar de abogado

EEUU.- La reina del Pop, Britney Spears, logró su primera victoria legal luego que la Corte le permitiera cambiar de abogado para iniciar un proceso judicial en contra de su padre.

Entre lágrimas, la cantante arremetió en contra de su progenitor, Jaime Spears, acusándolo de abuso de tutela. “Quiero presentar cargos contra mi padre hoy”, dijo la artistas estadounidense durante una audiencia judicial.

La artista espera que con su primera victoria legal le abra el camino para recuperar su libertad y también se investigue a su padre por el daño causado todos estos años.

El cambio de representante legal se dijo luego que Samuel Ingham presentó su renuncia a petición de la cantante, quien criticó su trabajo.

“El juez aceptó la renuncia de Ingham, junto con la de Bessemer Trust, firma que había sido nombrada co-tutora de la herencia”, informaron medios locales.

Spears, haciendo uso de su primera victoria legal contrató como su nuevo abogado a Mathew Rossengart, un exfiscal federal y veterano litigante del mundo del espectáculo.

Durante la audiencia, la reina del Pop calificó la tutela de su padre como una “maldita crueldad” y describió las severas limitaciones bajo las que está viviendo.

Según su testimonio, ni una taza de café le es permitido ingerir. “Si esto no es abuso, no sé qué es… Pensé que estaban tratando de matarme”.

Por su parte, Jaime Spears, ha dicho que no renunciará a la tutela y que todo lo que hace es por amor a su hija; tratando de desmentir las acusaciones.

Con la victoria legal de Spears se espera que la cantante obtenga algunos beneficios y se le atribuyan algunas libertades.

Coming along, folks … coming along 🖕🏻!!!!! New with real representation today … I feel GRATITUDE and BLESSED !!!! Thank you to my fans who are supporting me … You have no idea what it means to me be supported by such awesome fans !!!! God bless you all !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J

— Britney Spears (@britneyspears) July 15, 2021