Britney Spears afirma que nunca volverá a la industria musical

Britney Spears acaba de aclarar las cosas después de informes que afirmaban que estaba trabajando en un nuevo álbum. En su cuenta de Instagram el miércoles 3 de enero, la cantante de 42 años reveló a sus seguidores que “nunca volverá a la industria musical”.

A lo largo de los últimos años, la princesa del pop ha logrado hitos importantes. Además de publicar sus memorias, “The Woman In Me”, en octubre de 2023, lanzó nueva música por primera vez desde 2016 en 2022 e incluso tuvo un espectáculo en Broadway inspirado en su discografía. A pesar del éxito de cada uno de estos proyectos, dejó claro que no tiene planes de agregar la grabación de un nuevo álbum a su lista de logros.

“Nunca volveré a la industria musical ,cuando escribo, lo hago por diversión o para otros”. En su publicación de Instagram, Britney comentó: “Aquellos que han leído mi libro aún no conocen muchos detalles sobre mí… ¡En los últimos dos años he compuesto más de 20 canciones para otros artistas! Me desempeño como escritora anónima y realmente disfruto esa labor”.

Como revela en sus memorias, el camino hacia el éxito de la estrella pop no ha sido fácil, lo que puede explicar por qué no tiene deseos de regresar a la industria musical. En 2021, finalmente fue liberada de una tutela de 13 años y recientemente se divorció de su ex esposo, Sam Asghari. Estos desafíos no solo han afectado la vida profesional y personal de Britney. Algunos expertos especulan que también han afectado su patrimonio neto.

La buena noticia es que Britney no tiene problemas de dinero. Con tantos éxitos en las listas y acuerdos comerciales a lo largo de los años, tiene un patrimonio neto “Increíble”.

Se tomó en serio las letras de su canción “Work B*tch” y ganó más de $30 millones al año en ocho de los últimos 20 años, según informó Forbes en 2020.

Aquí te contamos exactamente cómo Britney ha ganado dinero a lo largo de los años y cuál es su patrimonio neto total en 2024.