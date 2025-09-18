Brigitte Macron llevará “pruebas científicas” a una corte en EEUU para demostrar que es mujer

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, anunció que llevará pruebas científicas y fotografías a una corte de Estados Unidos para probar que es una mujer, según recientes reportes. Esta decisión llega tras años de ser blanco de rumores y teorías de conspiración sobre su identidad de género, un tema que ha sido ampliamente difundido en redes sociales y algunos sectores mediáticos.El equipo legal de Macron ha declarado que presentarán exámenes médicos y evidencia fotográfica como parte de una estrategia para poner fin a las especulaciones.

Brigitte Macron ha sido objeto de ataques personales desde que Emmanuel Macron fue elegido presidente, lo que ha llevado a cuestionamientos extremos sobre aspectos íntimos de su vida personal. La demanda, presentada en una corte estadounidense, busca restaurar su imagen, no solo en Francia sino ante la opinión pública internacional.

Los rumores sobre Brigitte Macron iniciaron en foros en línea y se han viralizado especialmente a través de plataformas sociales. A pesar de que los medios franceses e internacionales han desmentido repetidas veces estas teorías, el tema ha persistido y generado debates sobre los límites de la privacidad y el acoso mediático. Casos similares han planteado serias preocupaciones sobre la responsabilidad de las redes sociales en la propagación de noticias falsas.