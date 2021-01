Brightcove recibe dos premios Emmy® de tecnología e ingeniería

La firma líder en vídeo fue galardonada por sus aportes fundamentales a la industria y su innovación continua en tecnología

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), el líder mundial en vídeo empresarial, anunció hoy que ha sido distinguido con dos premios Emmy® de tecnología e ingeniería, otorgados por la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos (National Academy of Television Arts and Sciences, NATAS) por su excelencia en innovación tecnológica. Estos galardones consolidan aún más el notable liderazgo de Brightcove dentro de la industria como una de las únicas plataformas de vídeo en línea en ser reconocidas por sus distinguidos servicios de vídeo.

La tecnología Context Aware Encoding de Brightcove fue reconocida por su excelencia y creatividad en ingeniería, en relación con el desarrollo de métricas perpetuas en la categoría Optimización de codificación de vídeo. Esta tecnología permite que los clientes distribuyan vídeos codificados a una alta calidad visual minimizando al mismo tiempo el ancho de banda de la red y los costes de almacenamiento.

Además, los productos Zencoder y Video Cloud de Brightcove fueron reconocidos en la categoría Desarrollo de tecnologías de compresión optimizadas de procesamiento masivo. Este premio distingue las innovaciones de Brightcove en el diseño de flujos de trabajo de transcodificación de vídeo a escala masiva, y demuestra su capacidad para administrar de forma segura grandes cantidades de contenido de vídeo a escala ahorrando tiempo a dinero a los clientes.

Robert P. Seidel, presidente del comité del premio en tecnología e ingeniería, afirmó: “El premio Emmy® en tecnología se otorga a los “fabricantes” de la industria que han logrado modificar materialmente la televisión y que, al hacerlo, le han brindado a la audiencia la mejor experiencia posible. Estamos muy contentos de incluir a Brightcove entre los ganadores”.

“Desde el primer día, nuestra misión ha sido acercar a nuestros clientes la tecnología y los servicios líderes de la industria en todo el mundo ayudándoles a usar el video para alcanzar y superar sus objetivos comerciales”, señaló Jeff Ray, director ejecutivo de Brightcove. “Hoy celebramos este nuevo logro junto a ellos. No solo da cuenta del trabajo duro y la persistencia de nuestro equipo, sino que además refuerza nuestro compromiso con la innovación y permite que nuestros clientes accedan a la mejor tecnología diseñada por las mentes más brillantes. Como empresa ganadora de premios Emmy®, esperamos con ansias continuar redefiniendo lo que el vídeo puede hacer por nuestros clientes para seguir impulsando el avance de la industria”.

Los premios Emmy® de tecnología e ingeniería se otorgan a individuos, empresas y organizaciones técnicas o científicas por desarrollos y estandarización en tecnologías de ingeniería. Un comité de ingenieros altamente cualificados que trabaja en el ámbito televisivo analiza los desarrollos técnicos dentro de la industria y determina cuál de ellos amerita un premio.

Con más de 50 patentes claves para la industria en su haber, Brightcove ofrece funcionalidades de vídeo a más de 3000 clientes en todo el mundo. Esta nómina incluye líderes del sector, desde titanes multimedia como AMC, Showtime Networks y Vox Media, hasta gigantes de la industria de alimentos y bebidas como Wendy’s y Dunkin Brands, nombres fuertes del entretenimiento como la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la empresa de educación virtual MasterClass, socios deportivos como la USGA y muchos otros.

Acerca de Brightcove

Cuando el vídeo está bien hecho, puede tener un impacto potente y duradero. Los corazones se abren. Las ideas cambian. La creatividad encuentra un lugar para florecer. Desde 2004, Brightcove viene ayudando a que sus clientes descubren y experimenten el increíble poder del vídeo gracias a su galardonada tecnología, que ha logrado empoderar a organizaciones en más de 70 países en todo el mundo con el objetivo de que lleguen a sus audiencias de formas audaces e innovadoras.

Brightcove lo consigue desarrollando tecnologías premiadas que alguna vez fueron consideradas imposibles, y que ahora ofrecen a los clientes un soporte incomparable y sin excusas, además de aprovechar la experiencia y los recursos de una infraestructura global. El vídeo es el medio más atractivo y excitante del mundo. Visite www.brightcove.com para obtener más información. Video That Means Business.™

Acerca de la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos

La Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos (National Academy of Television Arts & Sciences, NATAS) es una organización de servicio sin fines de lucro que se dedica a fomentar las artes y las ciencias de la televisión, y a promover el liderazgo creativo en logros artísticos, educativos y técnicos dentro de la industria televisiva. Reconoce la excelencia en televisión mediante los codiciados premios Emmy® en las categorías de programación Noticias y documentales, Deportes, Entretenimiento diario y Artes creativas y entretenimiento diario, además de reconocer logros en el ámbito de la tecnología y la ingeniería aplicadas a la televisión.

La membresía de NATAS está compuesta por aproximadamente 18 000 profesionales que trabajan en radiodifusión y medios de comunicación, representados en 19 asociaciones regionales en todo el país. Además de otorgar premios, NATAS posee amplios programas educativos, entre ellos uno dedicado a la televisión estudiantil regional, y otros premios a la Producción estudiantil nacional por trabajos periodísticos de relevancia a cargo de estudiantes secundarios, sin mencionar becas, publicaciones e importantes actividades, tanto para profesionales de la industria como para público en general. Para obtener más información, visite www.theemmys.tv

