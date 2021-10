BRIGHTCOVE PROMUEVE LA INTERACTIVIDAD DE VIDEO AL ADQUIRIR LA MEJOR TECNOLOGÍA HAPYAK DE NEWSELA

La interactividad logra que el video sea más rentable para las empresas y más atractivo para los consumidores

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), el líder global en videos para empresas, ha anunciado que adquirirá la tecnología HapYak (socio a largo plazo) de Newsela, plataforma de contenido educativo líder para K-12 (educación primaria y secundaria), a fin de ayudar a promover la interactividad de video.

Con la integración de la tecnología HapYak, los usuarios de Brightcove pueden incorporar con facilidad y rapidez la interactividad en prácticamente cualquier video, incluidas zonas activas interactivas, cuestionarios, compras con carritos de compras, personalización, elige tus propias aventuras y una serie de llamadas a la acción (p. ej.: compre ahora, suscríbase, descargue). La tecnología también permitirá que los comerciantes, RR. HH., departamentos de capacitación corporativa y los equipos de ventas rastreen las acciones y opiniones de la audiencia como así también personalicen los trayectos de los clientes de maneras totalmente diferentes.

“El video transmite contenido de la manera más eficaz y agregar interactividad mejora drásticamente la participación de la audiencia, incorpora empleados de manera más eficaz, inspira pasiones más intensas y cierra las ventas con mayor rapidez”, señaló Namita Dhallan, directora de Productos de Brightcove. “La interactividad también genera información basada en datos y valiosa para las empresas que pueden orientar las interacciones nuevas basándose en los comportamientos anteriores de la audiencia”.

Brightcove y HapYak han mantenido una fuerte alianza tecnológica desde 2013, al trabajar de manera conjunta con clientes como Sotheby’s y TN Marketing, para brindar experiencias de video interactivo excepcionales y “de manera segura”.

Una vez concluida la adquisición, Brightcove adquirirá la marca de tecnología de interactividad comercial y algunos activos de marketing de HapYak. Asimismo, Brightcove prevé adquirir las relaciones con los clientes globales de HapYak. El cierre de la adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se prevé que sucederá en el cuarto trimestre de 2021.

La plataforma de video en línea ganadora del premio Emmy de Brightcove permite que los publicadores, las compañías de entretenimiento, las empresas, los comerciantes, las organizaciones deportivas y demás actores gestionen, entreguen, optimicen y moneticen video de calidad de transmisión a demanda y en vivo de manera segura y fiable a millones de usuarios simultáneos conectados a cualquier dispositivo y el sitio web.

“Nuestros clientes han experimentado el valor del video interactivo como la base de su éxito”, manifestó Kyle Morton, fundador de HapYak. “Creemos que Brightcove se asegurará más de que recibirá tecnología y experiencia de soporte superiores. Se ha demostrado que la plataforma de video de Brightcove es segura, fiable y escalable, y nos complace que nuestros clientes continúen trabajando directamente con el líder del mercado”.

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones tecnológicas de video más fiables, escalables y seguras del mundo para crear una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, independientemente de dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman los contenidos. En más de 70 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite a las empresas vender a los clientes de forma más eficaz, a los líderes de los medios de comunicación transmitir y monetizar los contenidos de forma más fiable y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros del equipo de forma más potente. Con dos premios Emmy® de Tecnología e Ingeniería por su innovación, un tiempo de actividad que lidera sistemáticamente el sector y una escalabilidad inigualable, ampliamos continuamente los límites de lo que puede hacer el video. Siga a Brightcove en Twitter, LinkedIn y Facebook. Visite www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

Acerca de Newsela

Newsela toma contenido del mundo real y auténtico proveniente de fuentes fiables y lo prepara para la enseñanza en las aulas de las escuelas primarias y secundarias. Cada texto se publica con cinco niveles de lectura, así el contenido es accesible para cada alumno. En la actualidad, más de 3,3 millones de maestros y 40,9 millones de estudiantes se han registrado en Newsela para recibir contenido que sea personalizado de acuerdo con los intereses de los estudiantes, accesible para todos, alineado con los estándares educativos y vinculado con actividades e informes que permiten que los maestros estén a cargo de la educación y los estudiantes de su tarea. Con más de 15 000 textos en nuestra plataforma y 10 textos nuevos publicados todos los días en más de 20 géneros, Newsela permite que los educadores profundicen en los temas que elijan.

Para obtener más información acerca de Newsela o sumarse al equipo, visite Newsela.com.

Declaraciones prospectivas

