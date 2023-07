Brightcove potenciará las capacidades de streaming de Power Yahoo Inc. a nivel mundial

Una de las empresas tecnológicas y de medios más grande a nivel mundial recurre al líder de la industria de la tecnología de streaming para fortalecer sus operaciones de video, acelerar el crecimiento y aumentar la rentabilidad

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), la empresa de tecnología de streaming más confiable del mundo, anunció hoy un acuerdo por el que el gigante de tecnología y medios globales Yahoo aprovechará e integrará ampliamente la galardonada plataforma de tecnología de streaming de Brightcove en toda su cartera de propiedades digitales. Como proveedor exclusivo de tecnología de streaming de Yahoo, Brightcove potenciará su streaming de video de manera integral al cubrir su demanda de consumo masivo y creciente. La tecnología de Brightcove, elegida por la capacidad de Brightcove de proveer a escala la calidad y la seguridad más altas a nivel mundial, garantizará que Yahoo goce de operaciones de streaming confiables, ágiles y rentables.





“Como marca de confianza que provee cantidades masivas de contenido de video a los consumidores en todo el mundo, nos complace darle la bienvenida a Yahoo a la familia Brightcove”, manifestó Marc DeBevoise, director ejecutivo y miembro del directorio de Brightcove. “Esta sociedad refuerza nuestra labor para lograr nuestra visión de ser la empresa de tecnología de streaming más confiable en todo el mundo”.

Yahoo y sus entidades conforman un emporio de medios de amplio alcance, que incluye noticias, deportes y entretenimiento, y prestan servicios a los usuarios en todo el mundo. La empresa necesitaba una solución tecnológica confiable y escalable para potenciar su contenido de streaming y para aumentar, y en algunos casos reemplazar, sus capacidades de video internas e infraestructura de soporte.

“Los cambios en los escenarios digitales y los avances tecnológicos posicionan a las compañías de medios en un lugar único donde deben equilibrar las operaciones en aumento a escala global y masiva mientras garantizan la optimización de recursos, la sostenibilidad financiera y la rentabilidad”, continuó DeBevoise. “Nuestra plataforma ayudará a Yahoo a satisfacer sus objetivos comerciales al apoyar dicho equilibrio. Nuestro servicio mejorará la experiencia general de sus consumidores con la plataforma de tecnología de streaming más escalable y segura, que es la mejor de su tipo y de la más alta calidad”.

“Mientras Yahoo continúa creciendo y brindando más contenido, nos veíamos obligados a encontrar una solución que pudiera gestionar nuestro alcance mundial y proporcionar el más alto nivel de rendimiento para nuestros usuarios”, declaró Matt Sanchez, presidente y director general de Ecosistema del Hogar (Home Ecosystem) de Yahoo. “La plataforma de streaming de Brightcove brinda escalabilidad y rendimiento superiores, y su equipo innova sus productos de manera permanente para facilitar la mejor experiencia de usuario como así también satisfacer nuestros objetivos comerciales”.

Yahoo eligió a Brightcove como su socio de streaming oficial porque la empresa:

Demostró gozar de una reconocida trayectoria de escalabilidad y rendimiento

Detectó ahorros en la pila tecnológica de streaming actual

Brindó soluciones probadas en el mercado para admitir el tráfico de video actual y proyectado

Se integró con facilidad en la pila de monetización actual y las experiencias de reproductores

Ofrece la capacidad de aumentar el rendimiento de la publicidad y estimular el rendimiento de los ingresos

Las soluciones técnicas de Brightcove proporcionarán a Yahoo un flujo de trabajo optimizado de edición y entrega de video bajo demanda (VOD), streaming en vivo y capacidades lineales, soluciones de monetización y un marco de reproductores y aplicaciones líder en la industria.

Yahoo se suma a la lista de los medios de información masiva de Brightcove que confían en su tecnología que es la mejor de su clase, entre ellos, AMC Networks, Academy of Motion Picture Arts and Sciences, BBC, CBC/Radio-Canada, Cox Media Group, Forbes, The Metropolitan Opera, Sky y muchos más.

Para obtener más información, visite Brightcove.com.

Acerca de Yahoo Inc.

Yahoo es una guía de confianza para cientos de millones de personas a nivel global, ya que las ayuda a lograr sus metas en línea a través de su cartera de productos emblemáticos. Para los anunciantes, Yahoo Advertising ofrece soluciones omnicanal y datos potentes a fin de que trabajen con nuestras marcas y brinden resultados. Para obtener más información sobre Yahoo, visite yahooinc.com.

Acerca de Brightcove, Inc.

Brightcove crea las soluciones de tecnología de streaming más confiables, escalables y seguras del mundo para construir una mejor conexión entre las compañías y sus públicos, más allá del lugar donde se encuentren o los dispositivos en los que consuman contenidos. En más de 60 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite que las empresas vendan a sus clientes de forma más efectiva, que los líderes multimedia realicen streamings y moneticen su contenido de manera más confiable y que cada organización se comunique con los miembros de sus equipos de manera más potente. Con dos premios Technology and Engineering Emmy® Awards a la innovación, un tiempo de actividad que es líder de la industria de manera continua y una escalabilidad inigualable, estamos siempre en la vanguardia de lo que el video puede lograr. Síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Visite www.brightcove.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

