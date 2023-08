Brightcove impulsará la transmisión de contenidos en línea a través de plataformas digitales para la National Hockey League

La plataforma de Brightcove, galardonada con un premio Emmy, apoyará la difusión de contenidos de video en las plataformas digitales de la Liga y sus 32 clubes

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove (NASDAQ: BCOV), la empresa líder mundial en tecnología de retransmisión (streaming), anunció hoy un acuerdo con la National Hockey League (NHL®) (Liga Nacional de Hockey) para proporcionar su galardonada tecnología y plataforma para la difusión de contenidos de video digital en los sitios web de la Liga y de los 32 clubes, así como en la aplicación de la NHL.





“La NHL ha seleccionado a Brightcove para garantizar que sus fanes reciban una retransmisión de video fiable, de alta calidad y eficiente, y estamos encantados de asociarnos con ellos para mejorar sus capacidades de streaming”, afirma Marc DeBevoise, CEO de Brightcove. “Queremos trabajar con la Liga para ofrecer a los fanes de la NHL en todo el mundo una experiencia de usuario de streaming fluida y de primera clase”.

“Estamos encantados de asociarnos con Brightcove para apoyar la entrega de contenidos de video a través de las plataformas digitales de la Liga”, aseguró Nili Doft, vicepresidente sénior de medios digitales de la NHL. “Queremos trabajar con Brightcove, que nos ayudará a seguir ofreciendo grandes experiencias a nuestros apasionados fanes a través de sus innovadoras soluciones de streaming”.

Las soluciones de streaming de Brightcove, que incluyen la mejor ingesta, reproductores, gestión, datos y perspectivas, y monetización de su clase, transformarán la forma en que la NHL ofrece su video a los fanes al hockey en todo el mundo, entre otras cosas, ofreciendo video de alta calidad, tiempos de carga rápidos y menos interrupciones.

La National Hockey League se une a una lista de organizaciones deportivas profesionales que actualmente utilizan la tecnología de Brightcove para conectar con sus fanes, como Atlantic Coast Conference (ACC) Raycom Sports, ATP Tour, Badminton Horse Trials, Canadian Football League, Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (Concacaf), Harness Racing Victoria, Little League Baseball and Softball, Major League Soccer, National Hot Rod Association (NHRA), U.S. Ski & Snowboard, United States Olympic and Paralympic Committee, United World Wrestling y USA Volleyball. La incorporación de la NHL consolida a Brightcove como socio fiable, escalable y flexible que trabaja con algunas de las entidades deportivas más destacadas en el mundo.

Para obtener más información, visite Brightcove.com.

Acerca de la NHL



La Liga Nacional de Hockey (NHL®), fundada en 1917, está formada por 32 clubes miembros. Las plantillas de los equipos reflejan la composición internacional de la Liga, con jugadores de más de 20 países representados, todos ellos compitiendo por el trofeo más preciado e histórico del deporte profesional: la Stanley Cup®. Cada año, la NHL entretiene a más de 670 millones de aficionados en los estadios y a través de sus socios en la televisión y la radio nacionales; a más de 191 millones de seguidores (cuentas de la liga, de los equipos y de los jugadores combinadas) en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube; y a más de 100 millones de aficionados en línea en NHL.com. La Liga retransmite partidos en más de 160 países y territorios a través de sus titulares de derechos, como ESPN, WBD Sports y NHL Network en Estados Unidos; Sportsnet y TVA Sports en Canadá; Viaplay en los países nórdicos, bálticos y Polonia; YLE en Finlandia; Nova en la República Checa y Eslovaquia; Sky Sports y ProSieben en Alemania; MySports en Suiza; y CCTV5+ en China; y llega a los fanes en todo el mundo con partidos disponibles en streaming en todos los países. Los fanes participan a través de los activos digitales de la Liga en dispositivos móviles a través de la aplicación gratuita NHL® App; a través de nueve plataformas de medios sociales; en SiriusXM NHL Network Radio™; y en NHL.com, disponible en ocho idiomas y con acceso sin precedentes a las estadísticas de jugadores y equipos, así como a todos los resultados de los partidos de la temporada regular y los playoffs que se remontan a la creación de la Liga, con tecnología SAP. NHL Original Productions y NHL Studios producen atractivos programas originales con acceso sin precedentes a jugadores, entrenadores y personal de la Liga y de los equipos para su distribución a través de las plataformas sociales y digitales de la NHL.

La NHL se compromete a construir comunidades sanas y vibrantes al utilizar el deporte del hockey para celebrar a los fanes de cualquier raza, color, religión, origen nacional, identidad de género, edad, orientación sexual y posición socioeconómica. La iniciativa Hockey Is For Everyone® de la NHL refuerza que la política oficial del deporte es la de la inclusión en el hielo, en los vestuarios, en las salas de juntas y en las gradas. La NHL está ampliando el acceso y las oportunidades para que personas de todos los orígenes y capacidades jueguen al hockey, fomentando entornos más inclusivos y haciendo crecer el juego a través de una mayor diversidad de participantes. Hasta la fecha, la NHL ha invertido más de $100 millones en hockey juvenil y programas de base, con el compromiso de invertir $5 millones adicionales en programas de diversidad e inclusión durante el próximo año.

Acerca de Brightcove, Inc.



Brightcove crea las soluciones tecnológicas de streaming más fiables, escalables y seguras en el mundo para crear una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, independientemente de dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman contenidos. En más de 60 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite a las empresas vender a sus clientes con mayor eficacia, a los líderes de los medios de comunicación retransmitir y monetizar contenidos de forma más fiable y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros de su equipo con mayor eficacia. Con dos premios Emmy® de Tecnología e Ingeniería a la innovación, un tiempo de actividad que lidera sistemáticamente el sector y una escalabilidad inigualable, ampliamos continuamente los límites de lo que el video puede hacer. Síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Visite www.brightcove.com.

NHL y NHL Shield son marcas registradas de la National Hockey League. NHL 2023. Todos los derechos reservados.

