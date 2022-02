Brightcove compra Wicket Labs, líder en análisis de audiencia

La compra consolida la potente plataforma de video inteligente de Brightcove con datos sobre contenido y suscriptores para optimizar el retorno de la inversión

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), líder mundial en videos para empresas, ha anunciado que adquirirá la tecnología Wicket Labs, una empresa de análisis de audiencia que brinda a los usuarios visibilidad del contenido y análisis de los suscriptores.

Con la plataforma de video inteligente de Brightcove, los clientes pueden distribuir videos con calidad de transmisión a espectadores de todo el mundo y medir su eficacia con análisis integrales en tiempo real, que abarcan información sobre los videos y los espectadores. Gracias a estos análisis, los clientes pueden comprender mejor el rendimiento del video, la participación de los espectadores y el retorno de la inversión y predecir el comportamiento futuro a través de modelos de aprendizaje automático. Además, pueden promover la participación de los espectadores con recomendaciones elaboradas a partir del comportamiento de visualización, listas de reproducción personalizadas y análisis de contenido.

Con la adquisición de Wicket Labs, los clientes de Brightcove podrán acceder a materiales y conocimientos sobre los suscriptores que facilitarán sus decisiones para mejorar la adquisición, las conversiones, el compromiso y la retención de los suscriptores. La plataforma galardonada de Brightcove ahora presentará las siguientes estadísticas sobre las audiencias:

Comprensión profunda de los valores de vida del cliente

Análisis de las cohortes de suscriptores

Análisis de compromiso y recomendaciones para ayudar con la promoción cruzada de contenido entre grupos

Tendencias clave en el comportamiento de los espectadores y el contenido visto para comprender los factores que impulsan las relaciones y el valor a largo plazo

Puntos de referencia comparativos de las elecciones en la suscripción

Gracias a estos conocimientos, las empresas podrán comprender mejor la dinámica de la audiencia, las fuentes de nuevos suscriptores, la trayectoria del suscriptor y cómo aumentar los ingresos por suscripción aprovechando las visualizaciones de datos y paneles. Esta adquisición acelera el compromiso de Brightcove con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para brindar a los clientes conocimientos profundos para mantener la competitividad y desarrollar su negocio.

“Nos hemos comprometido a facilitarles la vida a nuestros clientes con nuestra plataforma de video inteligente impulsada por análisis, IA y ML para ayudarlos a desarrollar sus negocios al atraer audiencias y monetizar su contenido”, aseguró Namita Dhallan, directora de productos de Brightcove. “La adquisición de Wicket Labs nos ayuda a aumentar nuestra oferta de análisis con información sobre la audiencia y aumentar nuestros recursos para ofrecerles más valor a nuestros clientes”.

“Estamos encantados de que Brightcove pueda ampliar su sólida oferta de análisis con la incorporación de la plataforma de información sobre audiencias de Wicket Labs”, manifestó Sylvia George, vicepresidente ejecutiva de Growth Marketing & Audience Strategy de AMC Networks. “Poder ver un panorama completo de nuestro desempeño desde el análisis de video hasta el contenido y las perspectivas de los suscriptores desde una plataforma nos ayudará a tomar decisiones comerciales bien fundadas, en función de los datos disponibles”.

“Nos llena de entusiasmo poder sumarnos a Brightcove e integrar nuestra información sobre las audiencias con la sólida plataforma de análisis y video web líder de Brightcove”, comentó Marty Roberts, cofundador y gerente general de Wicket Labs. “La inversión que está haciendo Brightcove en análisis, inteligencia artificial y aprendizaje automático es fundamental para impulsar la innovación futura de la industria del video”.

Brightcove adquirirá la tecnología de videointeligencia, la marca, los activos de marketing y las relaciones con los clientes de Wicket Labs en todo el mundo. Los cofundadores de Wicket Labs y todos sus empleados se incorporarán a la empresa de productos e ingeniería de Brightcove para consolidar la inversión en inteligencia de video y análisis premium de Brightcove.

Para saber más, visite www.brightcove.com.

Acerca de Brightcove Inc.

Brightcove crea las soluciones tecnológicas de video más fiables, escalables y seguras del mundo para crear una mayor conexión entre las empresas y sus audiencias, independientemente de dónde se encuentren o en qué dispositivos consuman los contenidos. En más de 70 países, la plataforma de video inteligente de Brightcove permite a las empresas vender a los clientes de forma más eficaz, a los líderes de los medios de comunicación transmitir y monetizar los contenidos de forma más fiable y a todas las organizaciones comunicarse con los miembros del equipo de forma más potente. Con dos premios Emmy® en tecnología e ingeniería por su innovación, un lapso de actividad que lidera sistemáticamente el sector y una escalabilidad inigualable, ampliamos continuamente los límites de lo que puede hacer el video. Siga a Brightcove en Twitter, LinkedIn y Facebook. Visite www.brightcove.com. Brightcove. Video that means business™.

Declaraciones prospectivas. El presente comunicado de prensa contiene determinadas “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones relacionadas con nuestra posición para aplicar nuestra estrategia de crecimiento, el cierre de la adquisición de Wicket Labsy y la integración exitosa de la tecnología, la empresa y los clientes de Wicket Labs, nuestra capacidad de ampliar nuestra posición de liderazgo y nuestras oportunidades en el mercado. Estas declaraciones prospectivas incluyen, a mero título enunciativo, planes, objetivos, expectativas e intenciones y demás declaraciones vertidas en este comunicado de prensa que no son datos históricos ni declaraciones identificadas por palabras tales como “espera”, “anticipa”, “pretende”, “planea”, “considera”, “se propone”, “estima” o palabras con significado similar. Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestras visiones actuales sobre nuestros planes, intenciones, expectativas, estrategias y perspectivas que se basan en la información que actualmente está a nuestro alcance y en presunciones que hemos hecho. Si bien consideramos que nuestros planes, intenciones, expectativas, estrategias y perspectivas que se reflejan o se sugieren en estas declaraciones prospectivas son razonables, no podemos asegurar que los planes, intenciones, expectativas o estrategias se cumplirán o lograrán. Asimismo, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas y se verán afectados por una serie de riesgos y factores que están fuera de nuestro alcance, entre ellos: riesgos asociados con la finalización exitosa de la adquisición de tecnología, empresa y clientes de Wicket Labs, las dificultades asociadas con la integración de la tecnología, los productos, las operaciones y los contratos de Wicket Labs y la materialización de los beneficios previstos de la adquisición; el efecto de la pandemia de COVID-19, incluso en nuestras operaciones comerciales, como así también su impacto en las condiciones económicas generales y del mercado financiero; nuestra capacidad para retener los clientes actuales y captar nuevos; nuestro historial de pérdidas; expectativas respecto de la adopción generalizada de la demanda de nuestros productos por parte de los clientes; los efectos de la competencia cada vez mayor y la mercantilización de los servicios que ofrecemos, incluidos la proporción y el almacenamiento de datos; mantenerse al día con el veloz cambio tecnológico necesario para seguir siendo competitivos en nuestro sector; nuestra capacidad para gestionar nuestro crecimiento de manera eficaz y contratar de manera exitosa a personal adicional que esté altamente calificado; la volatilidad de los precios de nuestras acciones ordinarias; y demás riesgos que se detallan bajo el título “Factores de riesgo” en nuestro Informe Anual del Formulario 10-K presentado más recientemente y demás documentos que presentamos ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.). No asumimos obligación alguna de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas emitidas en este documento en caso de surgir información nueva, eventos futuros ni de cualquier otro factor.

