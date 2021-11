Breakthrough Energy Ventures, National Grid Partners y una Subsidiaria de NextEra Energy Invierten en TS Conductor para Satisfacer la Demanda cada Vez más Alta de Redes Eléctricas más Ecológicas

SAN CLEMENTE, California–(BUSINESS WIRE)–TS Conductor Corp., pionera en conductores de alta eficacia para redes eléctricas, anunció hoy que Breakthrough Energy Ventures, National Grid Partners y una subsidiaria de NextEra Energy se han unido a Talkot y Hervé Touati en su primera ronda de financiación, con un exceso de suscriptores, por un total de 25 millones de USD. El capital nuevo se utilizará para construir la primera fábrica de última tecnología de la empresa en los Estados Unidos.

“Estamos encantados de que Breakthrough Energy Ventures, National Grid Partners y una subsidiaria de NextEra Energy inviertan en TS Conductor. Nuestra misión es hacer que las redes eléctricas sean más ecológicas. TS logra ese objetivo mediante una combinación de eficiencia energética y una integración de energía renovable más rápida y económica”, indicó el Dr. Jason Huang, director ejecutivo de TS Conductor Corp.

Mientras que el segmento de generación de electricidad de la industria energética ha evolucionado hacia soluciones más limpias y eficaces, la tecnología de conductores aéreos que utilizan los operadores de redes de transmisión y distribución no ha cambiado sustancialmente desde el surgimiento de los cables con núcleo de aluminio y acero reforzado (Aluminum Core Steel Reinforced, ACSR) en 1908. Los ACSR aún hoy representan más del 95 por ciento de los cables de servicios implementados en todo el mundo.

Según Market Study Report, LLC, se estima que el mercado mundial de cables representó ventas por 183 000 millones de USD en 2020, y se estima una tasa de crecimiento anual compuesta mayor al 4 por ciento hasta 2028. La inversión mundial en el sector energético alcanzó los 780 000 millones de USD en 2020 y estuvo dominado en gran parte por la inversión en energía renovable (48 por ciento) y en redes eléctricas (32 por ciento), según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La AIE observa que los niveles actuales de inversión en energía renovable y eficiencia energética, si bien son considerables, todavía no alcanzan los necesarios para mantener las temperaturas del planeta por debajo de un aumento de 2 ºC.

Los objetivos climáticos de la ONU crean la necesidad de nuevas tecnologías de cables que puedan reducir las pérdidas en redes eléctricas y acelerar la conexión de parques eólicos y solares, que es uno de los mayores cuellos de botella de la expansión de la energía renovable. Las pérdidas en redes suman aproximadamente 2000 TWh anualmente, o 6,7 veces el consumo eléctrico del Reino Unido.

“La transmisión tiene una importancia fundamental para nuestra misión climática; sin embargo, ha visto una innovación limitada en el pasar de los años. Es poco común encontrar una tecnología de transmisión como TS Conductor con tanto potencial en términos de implementabilidad, costos y eficiencia”, manifestó Carmichael Roberts de Breakthrough Energy Ventures. “TS Conductor será un facilitador principal para la demanda eléctrica cada vez más alta y la penetración cada vez mayor de las energías renovables en un momento crítico. Estamos encantados de liderar esta ronda con un equipo que se destaca y una tecnología extraordinaria”.

“National Grid se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90 por ciento en 2040 y lograr cero emisiones netas en 2050, además de acelerar la incorporación de almacenamiento eólico, solar y de batería en nuestras redes en el Reino Unido y Norteamérica”, señaló Lisa Lambert, directora de Tecnología e Innovación de National Grid, y presidenta y fundadora de National Grid Partners. “Hay pocas soluciones que permitan que los operadores de redes reduzcan su consumo energético, y TS Conductor es la solución más impactante que he encontrado hasta ahora para descarbonizar las redes eléctricas. Su producto, al combinarse con un equipo de liderazgo de primera línea, posiciona a TS Conductor para ser líder del mercado”.

TS Conductor fue establecida en 2018 por Rulong Chen, James Huang y Jason Huang, con base en el diseño patentado de conductor de James Huang. Esta nueva clase de conductores se basa en una combinación exclusiva de compuesto de carbono y encapsulación en aluminio del núcleo de compuesto. Los conductores se pueden instalar con las mismas herramientas y los mismos procedimientos operativos que los cables ACSR. Son compatibles con las prácticas en campo estándar de la industria y se pueden utilizar para lo siguiente:

Reconducción de líneas , lo que permite duplicar la capacidad de una línea existente sin tener que cambiar ni remodelar ninguna estructura.

, lo que permite duplicar la capacidad de una línea existente sin tener que cambiar ni remodelar ninguna estructura. Actualización de eficacia energética , lo que reduce las pérdidas técnicas en línea a la mitad sin tener que cambiar ni remodelar ninguna estructura.

, lo que reduce las pérdidas técnicas en línea a la mitad sin tener que cambiar ni remodelar ninguna estructura. Actualización de aislamiento de redes de distribución , lo que reduce el riesgo de incendios forestales sin tener que cambiar los postes ni las torres.

, lo que reduce el riesgo de incendios forestales sin tener que cambiar los postes ni las torres. Tendido de líneas nuevas con menores costos de estructura y mejores características (en capacidad, eficacia, aislamiento).

TS Conductor también forma parte de la primera cohorte de Third Derivative. Third Derivative, fundado por Rocky Mountain Institute y New Energy Nexus, es un acelerador mundial de empresas emergentes de tecnología climática con la misión de crear un ecosistema inclusivo que encuentra, financia y dimensiona rápidamente la innovación en tecnología climática.

Los productos de TS Conductor permiten que los operadores de redes de transmisión y distribución participen activamente de la transición energética, al reducir las pérdidas en línea y acelerar la integración del almacenamiento eólico, solar y de batería, a la vez que aprovechan los activos de infraestructura existentes. Nuestros productos se pueden utilizar para sustituir los conductores de ACSR usando las mismas herramientas y los mismos procedimientos de instalación. TS Conductor es una empresa de negocios de minorías (Minority Business Enterprise, MBE) y una empresa de servicio público que se centra en el desarrollo sostenible y la reducción de los gases de efecto invernadero. Para obtener más información, visite www.tsconductor.com.

Con el apoyo de algunos de los líderes de negocios más importantes del mundo, Breakthrough Energy Ventures (BEV) invierte en empresas de vanguardia que llevarán al mundo a lograr las cero emisiones netas. BEV tiene un capital comprometido de más de 2000 millones de USD para apoyar a empresarios audaces que crean empresas que pueden reducir considerablemente las emisiones de la agricultura, los edificios, la electricidad, la fabricación y el transporte. La estrategia de BEV enlaza la investigación financiada por el gobierno con el capital paciente y tolerante a los riesgos para llevar al mercado las innovaciones transformadoras de energía limpia lo más rápidamente posible.

El primer fondo fue creado en 2016 como parte de la red Breakthrough Energy de iniciativas y entidades, que incluye fondos de inversión y programas filantrópicos y sin fines de lucro y esfuerzos de políticas unidos por el compromiso compartido de impulsar las tecnologías necesarias para abordar el cambio climático y lograr un camino hacia las cero emisiones netas para 2050. Visite www.breakthroughenergy.org para obtener más información.

National Grid Partners (NGP) es la división de inversión de riesgo e innovación de National Grid plc., una de las empresas energéticas de propiedad de inversores más grandes del mundo. NGP invierte para obtener impacto estratégico y financiero y lidera esfuerzos de innovación revolucionarios a nivel de toda la empresa. La organización proporciona un enfoque multifuncional a la creación de empresas emergentes, que incluye la innovación (creación de un nuevo negocio), la incubación, el capital riesgo corporativo, el desarrollo de negocios y la aceleración del emprendimiento. NGP tiene su sede central en Silicon Valley, y cuenta con oficinas en Boston, Londres y Nueva York. Visite ngpartners.com o síganos en www.twitter.com/@ngpartners y www.linkedin.com/showcase/national-grid-partners.

