Braun lanza el primer sistema de luz pulsada inteligente del mundo que memoriza y se adapta a la piel y al vello para ofrecer un año de piel suave*

sistema IPL que aprende uso tras uso para ofrecer una experiencia de depilación personalizada con resultados visibles en sólo 3 semanas. La tecnología de vanguardia de la luz pulsada de Braun: Skin i-expert IPL memoriza y se adapta a las necesidades de la piel y el vello, y guía con información en tiempo real.

Los usuarios se convierten en sus propios esteticistas desde la comodidad de sus casas.

KRONBERG, Alemania–(BUSINESS WIRE)–Desde su centro de Innovación y Diseño ubicado en Kronberg, Alemania, la marca pionera en electrónica de consumo, Braun, presenta hoy la nueva luz pulsada de Braun: Skin i-expert, el único sistema de depilación de luz pulsada totalmente conectado que aprende se adapta y proporciona información personalizada en tiempo real.









La nueva y revolucionaria luz pulsada de Braun: Skin i-expert, es la forma más rápida de conseguir una piel suave durante 1 año*, todo ello desde la comodidad de casa.

Un sistema inteligente que adapta automáticamente la potencia al tono de piel y proporciona una guía de tratamiento activa y personalizada en tiempo real para cada zona corporal: Braun da el poder, ofreciéndo una experiencia de depilación más cómoda con la nueva luz pulsada de Braun: Skin i-expert.

Todos los dispositivos IPL de la gama Braun se han diseñado para ofrecer una depilación rápida, segura y casi indolora, y se someten a innumerables pruebas de I+D e investigaciones científicas para ofrecer los mejores resultados.

Los dispositivos IPL de Braun son evaluados por dermatólogos independientes y certificados por las estrictas normas de seguridad cutánea de Skin Health Alliance.

La información inteligente sobre las zonas a tratar y el reconocimiento del cabezal permiten obtener los mejores resultados al guiar el dispositivo en tiempo real para que no pasar por alto ninguna zona a depilar.

permiten obtener los mejores resultados al guiar el dispositivo en tiempo real para que no pasar por alto ninguna zona a depilar. La única** con adaptación automática de potencia del flash y control en función de cada tono de piel para lograr los mejores resultados, con total seguridad. Todo ello seguido de consejos personalizados sobre cómo mejorar la próxima sesión.

Incorpora función de seguimiento del progreso personal y al calendario inteligente, que permite mantener el ritmo adaptando automáticamente el programa de sesiones y mostrando los tratamientos que quedan.

La nueva luz pulsada (IPL) inteligente de Braun supone un cambio radical en la rutina de depilación. Consigue una piel suave de forma duradera, y de manera segura y sencilla desde la comodidad de casa.

Ahmed Aboulenein, vicepresidente general de Braun ha declarado: «En el Centro de innovación de Kronberg de Braun, nuestro equipo está comprometido con el diseño de innovaciones duraderas y centradas en el usuario que sacan partido de las tecnologías más avanzadas. Nuestro objetivo es deleitar a los consumidores y resolver eficazmente sus problemas cotidianos de cuidado personal. Mediante la recopilación de información y datos de consumidores de todo el mundo, Braun ha identificado la necesidad de soluciones que permitan a los usuarios conseguir una piel suave de forma duradera y de manera en casa. Esta valiosa información ha servido de base para nuestra última innovación en luz pulsada de Braun. Nuestro objetivo final es dar el poder a los consumidores, permitiéndoles conseguir una piel suave, de manera segura, y cómoda desde sus propios hogares. Lo que diferencia a la nueva luz pulsada de Braun: Skin i-expert es su perfecta integración de la tecnología inteligente, que conecta el dispositivo IPL con una aplicación móvil específica. Este completo sistema aprende y se adapta a las necesidades específicas de la piel y el vello del usuario, guiándole paso a paso durante todo el proceso de tratamiento. Proporciona información personalizada en tiempo real, lo que lo hace muy fácil de usar tanto para usuarios de IPL experimentados como para principiantes».

La Dra. Christine Dierickx, MD, destacada dermatóloga estética y directora de la clínica de dermatología cosmética y láser Skinperium de Luxemburgo, ha declarado: «La depilación es una de las tres razones principales por las que los pacientes acuden al dermatólogo. Muchos consumidores optan también por los salones de belleza porque creen que los aparatos caseros son complicados y no dan los resultados deseados. La luz pulsada de Braun: Skin i-expert es un dispositivo único desarrollado tras años de investigación. Cuenta con un sistema inteligente e intuitivo que hace que la depilación sea extremadamente sencilla. El dispositivo aprende uso tras uso para ofrecer una experiencia personalizada adaptada a cada usuario. Además, la potencia del flash automático se adapta a los tonos de piel para garantizar los mejores resultados, con total seguridad. La nueva luz pulsada de Braun: Skin i-expert está llamada a revolucionar la depilación en casa».

*Siguiendo el tratamiento. Los resultados individuales pueden variar.

**Tecnología compartida con Cyden

***Lectura adicional: Hattersley AM, Kiernan M, Goldberg D, Dierickx C, Sliney DH, Haedersdal M, et al. Assessment of adverse events for a home-use intense pulsed light hair removal device using postmarketing surveillance. Lasers Surg Med. 2023;1-9. https://doi.org/10.1002/lsm.23650

Sobre Braun

Braun, filial de Procter & Gamble fundada en Alemania en 1921, desarrolla y fabrica una amplia variedad de pequeños electrodomésticos que aúnan innovación técnica, calidad confiable y diseño característico. La gama abarca desde máquinas de afeitar eléctricas y productos de belleza hasta electrodomésticos, relojes y altavoces. Los productos Braun se distribuyen en todo el mundo. Visite www.braun.com para conocer las últimas noticias e información detallada sobre la marca Braun.

