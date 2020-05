Brasil: Reportan avistamiento de esferas brillantes en el cielo

Ciudadano de Brasil reportaron en sus redes sociales el avistamiento de esferas brillantes en el cielo, generando incertidumbre.

Twitter y Facebook fueron los escenarios para que los internautas dieran a conocer al mundo el fenómeno celestial.

“Una serie de esferas brillantes aparecieron la noche de este miércoles en el cielo de Brasil”, informaba Actualidad RT.

Los ciudadanos detallaban que tras el avistamiento algo cayó en un lago, preocupados por la posibilidad que era ovnis.

“En Brasil mucha gente vio ovnis en el cielo. Disfruta, hay más videos como estos”, dijo una de las personas que logró grabar el fenómeno.

Las autoridades afirman que no tienen conocimiento de ningún incidente inusual.

La ciudad de Brasil emitió un aviso diciendo que no tenía información sobre el asunto, según informaron los medios locales.

La Fuerza Aérea de Brasil afirma que no recibió llamadas relacionadas con los objetos inusuales.

Hey @tomdelonge yesterday in Magé – Brazil many people saw OVNI’s in the sky. Enjoy 👊👊👊 there is more vídeos like these and sorry for my bad english #aliensexist pic.twitter.com/hyYUKOeLkm

— Leo poeta (@bomdialeo) May 13, 2020