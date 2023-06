Brasil recupera el fósil de un dinosaurio emplumado de 115 millones de años

El gobierno de Brasil logró recuperar un fósil de un dinosaurio emplumado que data de 115 millones de años, cuya devolución desde Alemania fue polémica.

Se trata del dinosaurio Ubirajara jubatus, conocido como el “señor de las lanzas” en lenguaje indígena tupí.

La Sociedad Brasilera de Paleontología indicó que el fósil ya está en Brasil, pero no ha sido revisado.

“El caso de repatriación (del fósil del dinosaurio emplumado) está en el proceso final, porque ahora está en Brasil, llegó el 5 de junio y está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología”, destacó la entidad.

La muestra del dinosaurio Ubirajara jubatus fue hallada en la Formación Crato, en la cuenca Araripe del noreste de Brasil.

Sobre la salida del país suramericano se indicó que se registró desde 1995, cuando fue llevado a Alemania de manera ilegal para estudios.

“El dinosaurio, que vivió durante el Cretácico Inferior, era un depredador con plumaje, el único hallado hasta ahora en Brasil, y con estructuras con estilo de agujas o lanzas que se salían de hombros”, se informó sobre el fósil del dinosaurio emplumado.

Para el gobierno brasileño, la recuperación es una victoria de la comunidad científica de la región latinoamericana.

Inicialmente, el Museo de Historia Natural de Karlsruhe se negó a devolverlo; argumentando que lo había adquirido antes de que entrara en vigor una convención sobre devolución de piezas históricas.

Los argumentos para conservar el fósil del dinosaurio emplumado no fueron suficientes, y tuvo que devolverlo.

BEM-VINDO DE VOLTA, #UbirajaraJubatus! 🦖

O fóssil chegou ao Brasil e hoje foram abertas as caixas para a conferência do material por representantes do MCTI, Ministério das Relações Exteriores, Embaixada da Alemanha no Brasil e Universidade Regional do Cariri (URCA). pic.twitter.com/2WWFlXIAqK

— Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (@gov_mcti) June 5, 2023