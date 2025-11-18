Brasil inaugura en Crato una estatua de la Virgen María más alta que el Cristo Redentor

Brasil dio la bienvenida este sábado a una nueva joya del turismo religioso en la ciudad de Crato, Ceará: una monumental estatua de la Virgen María de 54 metros de altura, superando los 38 metros del emblemático Cristo Redentor de Río de Janeiro. La inauguración congregó a miles de fieles, convirtiendo la ceremonia en uno de los eventos religiosos más multitudinarios del año en el nordeste brasileño.

La escultura, dedicada a Nuestra Señora de Fátima, se perfila como uno de los monumentos marianos más altos del mundo y aspira a ser un símbolo del turismo de fe en la región del Cariri, donde la devoción a la Virgen de Fátima tiene profundas raíces culturales. La bendición del monumento estuvo acompañada por una misa campal y diversas actividades religiosas, enmarcadas dentro de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza 2025.

Impulsado por la diócesis de Crato y las autoridades municipales, el proyecto busca fortalecer la identidad espiritual de la zona y dinamizar la economía local mediante el turismo de peregrinación. La estatua, diseñada para ser visible desde distintos puntos de la ciudad, se perfila también como un nuevo icono arquitectónico del nordeste brasileño.

Con la llegada de visitantes prevista en los próximos meses, Crato deberá enfrentar retos logísticos para gestionar eventos de gran afluencia, especialmente durante festividades católicas y celebraciones marianas, cuando se espera un aumento significativo de peregrinos.