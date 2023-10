Boys & Girls Clubs of America premia a una adolescente de Texas con una beca de 50 000 dólares, un Toyota Corolla y una tarjeta regalo de Kohl’s de 5000 dólares en la celebración «Joven Nacional del Año», que contó con varias estrellas

Gladys Knight, ganadora de ocho Grammy, también fue distinguida por su constante compromiso al servicio de la juventud estadounidense.

Tras la gala del 75 aniversario celebrada el año pasado en Los Ángeles, la organización reunió en Nueva York a exalumnos de Boys & Girls Clubs, personal, socios y celebridades, y congregó a los mejores adolescentes del país, seleccionados a nivel local, estatal y regional a lo largo del año, para competir por el prestigioso título nacional. Alejandra se convirtió en la Joven Nacional del Año, lo que le valió ser la nueva portavoz y defensora nacional de la organización, en representación de más de 3 millones de niños y adolescentes de todo el país.

Criada como mexicoamericana de primera generación en la pujante ciudad de McAllen (Texas), en el Valle del Río Grande, Alejandra pasó rápidamente de ser una niña tímida y sensible a una líder segura de sí misma y decidida a servir a su comunidad. Su madre, soltera y trabajadora, fue su fuente de inspiración y, a través de su participación en el Boys & Girls Club de McAllen, encontró la motivación para defender los recursos esenciales y las nuevas políticas.

Gracias a sus funciones en el consejo estudiantil, tesorera de la clase y presidenta del cuerpo estudiantil, Alejandra perfeccionó sus aptitudes de liderazgo y gestionó presupuestos, lo que la preparó para un futuro en el servicio público y la situó como modelo para los adolescentes de todo el país.

«Estoy orgullosa de ser reconocida como la Joven Nacional del Año 2023-2024 de Boys & Girls Clubs of America», comentó Alejandra. «Este papel me da la oportunidad de representar a los niños y adolescentes de todo el país, pero también de ejemplificar lo que es posible cuando los jóvenes tienen acceso a espacios seguros, mentores comprensivos y oportunidades que mejoran la vida para hacer crecer nuestras pasiones. Sé que soy capaz de todo lo que me espera y estoy decidida a marcar la diferencia en mi comunidad y allí donde haga falta».

Presentada por Craig Melvin, de NBC TODAY, y Lindsay Czarniak, periodista deportiva de FOX, la velada incluyó las actuaciones de Pearle, del Boys & Girls Clubs of the Olympic Peninsula, del equipo de baile del Kips Bay Boys & Girls Club, y se rindió homenaje a Gladys Knight, ganadora de ocho Grammy, con el «Premio Campeona de la Juventud 2023» en reconocimiento a su inquebrantable compromiso con los niños y adolescentes de los Boys & Girls Clubs de todo el país.

Además, varios exalumnos y defensores del Boys & Girls Club acudieron a apoyar a los adolescentes, entre ellos la embajadora del premio Joven Nacional del Año y bailarina profesional Misty Copeland; la diseñadora de vestuario ganadora de un Oscar Ruth Carter; Ashanti, artista ganadora de un Grammy; las superestrellas de la WWE Xavier Woods y Kofi Kingston; el actor del musical Hamilton, Christopher Jackson; y Will Reeve, corresponsal de Good Morning America.

Toyota y Kohl’s son los patrocinadores oficiales del galardón Joven del Año, y comparten la dedicación de ofrecer un futuro prometedor a los jóvenes. Con este apoyo, se entregará al Joven Nacional del Año un flamante Toyota Corolla y asistencia financiera para apoyar la experiencia de compra de su primer auto y una experiencia de compras en Kohl’s para prepararlos para la vida más allá del Club.

Como socio fundador de Workforce Readiness, Toyota tiene el compromiso de asociarse con Boys & Girls Clubs of America para apoyar las oportunidades que mejoran la vida de los niños y adolescentes para explorar, desarrollar y aplicar las habilidades esenciales que necesitan para tener éxito en la vida y el trabajo, así como ofrecer a los miembros del club local la oportunidad de recibir becas para acompañarlos en su camino hacia un gran futuro. Kohl’s se compromete a colaborar con Boys & Girls Clubs of America para garantizar que los clubes locales impartan formación al personal y actualicen los planes de estudios centrados en la atención a los traumas, así como en las prácticas de salud mental y bienestar que los niños y adolescentes necesitarán para labrarse un gran porvenir.

Como patrocinador destacado de Joven del Año, Mondelēz International colaborará con los clubes locales durante todo el año para ayudar a fomentar una nueva generación de líderes preparados para vivir y dirigir una economía mundial diversa.

El premio Joven Nacional del Año también es posible gracias al apoyo de los patrocinadores de diamante Major League Baseball (MLB), PNC Financial Services Group Inc. (PNC) y los patrocinadores de platino The Coca-Cola Company, Emily & Harold Ford Jr. y Family Dollar.

Joven del Año es el principal programa de reconocimiento de Boys & Girls Clubs of America para adolescentes del Club. Como máximo honor que puede recibir un miembro del Club, el Joven Nacional del Año representa a Boys & Girls Clubs of America y las voces de los más de 3 millones de jóvenes del Club a los que sirve. Durante más de 75 años, el programa Joven del Año ha reconocido a adolescentes por su destacado liderazgo, servicio, excelencia académica y dedicación a llevar un estilo de vida saludable.

Acerca de Boys & Girls Clubs of America

Durante más de 160 años, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) ha abierto las puertas de un lugar seguro para que los niños y adolescentes puedan aprender y desarrollarse. Los clubes ofrecen todos los días mentores adultos afectuosos, diversión y amistad, con programas de desarrollo juvenil de gran impacto durante el horario extracurricular. La programación de los Boys & Girls Clubs promueve el éxito académico, el desarrollo de la personalidad y la buena reputación, así como el liderazgo y un estilo de vida sano. Más de 5200 Clubes prestan servicio a más de 3,3 millones de jóvenes que se afilian a los clubes y en tareas de extensión a la comunidad. Los clubes están ubicados en ciudades, pueblos, viviendas públicas y tierras indígenas de todo el país, para atender a las familias de militares en centros juveniles afiliados a BGCA en instalaciones militares estadounidenses de todo el mundo. La sede nacional se encuentra en Atlanta. Encuentre más información sobre Boys & Girls Clubs of America en Facebook y X (anteriormente Twitter).

