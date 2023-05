Boys & Girls Clubs of America les da la bienvenida a nueve miembros más al Salón de la fama de ex alumnos

En una ceremonia que inspira a la próxima generación de líderes, innovadores y agentes del cambio, la organización juvenil homenajeó al corresponsal de ABC News John Quiñones, al administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. Michael S. Regan, al entrenador de la NBA Rick Carlisle y a muchos otros durante la gala anual de ingreso al Salón de la fama.

ORLANDO, Florida.–(BUSINESS WIRE)–Anoche, durante el 117.º Congreso Anual nacional de Boys & Girls Clubs of America, la organización de desarrollo juvenil les dio la bienvenida a nueve miembros nuevos a su clase del Salón de la fama de ex alumnos de 2023.





La ceremonia de este año se realizó en Orlando y convocó a líderes del desarrollo juvenil y partes interesadas de todo el país, con el fin de reconocer y homenajear la labor de nueve personas que destinan parte de su tiempo a colaborar en una institución del Boys & Girls Club como una parte clave de su camino para convertirse en adultos exitosos.

Desde personalidades galardonadas de los medios de comunicación hasta estrellas y entrenadores deportivos y demás profesionales de primera línea de la industria, los integrantes del Salón de la fama de exalumnos de 2023 reflejan los resultados extraordinarios que los miembros de los Boys & Girls Clubs pueden lograr cuando cuentan con espacios seguros, mentores afectuosos y oportunidades que ayudan a mejorar la vida durante sus años de formación.

El Salón de la fama de ex alumnos de Boys & Girls Clubs tuvo el honor de recibir a:

John Quiñones , corresponsal de ABC News

, corresponsal de ABC News Michael S. Regan , administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos Rick Carlisle , entrenador jefe de la NBA (Indiana Pacers)

, entrenador jefe de la NBA (Indiana Pacers) Vera Jones , ex analista de ESPN y escritora

, ex analista de ESPN y escritora Kofi Sarkodie-Mensah (alias Kofi Kingston), superestrella de la WWE

(alias Kofi Kingston), superestrella de la WWE Austin Watson (alias Xavier Woods), superestrella de la WWE

(alias Xavier Woods), superestrella de la WWE Marvin L. McIntyre , fundador y director general de Marvelous Enterprises

, fundador y director general de Marvelous Enterprises Tony Alva , patinador profesional

, patinador profesional Shayla Cowan, productora de cine y televisión nominada a los Emmy, jefa de personal de Will Packer Productions (formó parte del primer equipo compuesto íntegramente por personas afroamericanas en producir los Oscar)

Siendo líderes y modelos de conducta, estos homenajeados comparten la pasión por ayudar a la próxima generación de niños y adolescentes a lograr un futuro excelente. Además, son ejemplos fundamentales que abren las puertas de lo posible para que los jóvenes tengan acceso a programas de desarrollo juvenil de calidad superior, como los que se ofrecen en programas extracurriculares y de verano en un Boys & Girls Club.

“Todos los años, tenemos el honor de darles la bienvenida a los principales líderes y profesionales de la industria a nuestro Salón de la fama de ex alumnos durante esta ceremonia especial de incorporación”, explicó Jim Clark, presidente y gerente general de Boys & Girls Clubs of America”. “Poco después de celebrar el hito de nuestro Boys & Girls Club número 5000, recordamos toda la potencia que tiene la misión de Boys & Girls Clubs of America y la oportunidad que tenemos de darle forma al futuro con líderes de excelencia”.

Otros momentos destacados del 117.º Congreso Nacional fueron una fiesta de celebración dirigida por DJ D-Nice, actuaciones de jóvenes talentosos y las palabras de clausura del miembro del Salón de la fama de ex alumnos del Boys & Girls Club además de simpatizante del club, el ex All-Star de la MLB, Alex Rodríguez.

Acerca de Boys & Girls Clubs of America

Durante más de 160 años, Boys & Girls Clubs of America (BGCA.org) ha abierto las puertas de un lugar seguro para que los niños y adolescentes puedan aprender y desarrollarse. Los clubes ofrecen todos los días mentores adultos afectuosos, diversión y amistad, con programas de desarrollo juvenil de gran impacto durante el horario extracurricular. La programación de los Boys & Girls Clubs promueve el éxito académico, el desarrollo de la personalidad y la buena reputación, así como el liderazgo y uy estilo de vida sano. Más de 5000 Clubes prestan servicios a más de 4,3 millones de jóvenes que se afilian a los clubes y en tareas de extensión a la comunidad. Los clubes están ubicados en ciudades, pueblos, viviendas públicas y tierras indígenas de todo el país, para atender a las familias de militares en centros juveniles afiliados a BGCA en instalaciones militares estadounidenses de todo el mundo. La sede nacional se encuentra en Atlanta. Encuentre más información sobre Boys & Girls Clubs of America en Facebook y Twitter en Facebook y Twitter.

