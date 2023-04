Boys & Girls Clubs of America celebra el hito de los 5.000 clubes en su compromiso con un gran futuro para la juventud estadounidense

Denzel Washington, antiguo alumno del Boys & Girls Club y portavoz nacional, pronunció el discurso inaugural en el Boys & Girls Club de South Elgin, en el que reflexionó sobre los momentos significativos de la misión, la capacitación de los seguidores de la marca y la unificación de las comunidades en un compromiso compartido de servir a los niños de hoy.

ELGIN, Illinois–(BUSINESS WIRE)–En el día de ayer, Boys & Girls Clubs of America celebró la apertura de su Club número 5.000 en todo el país. Situado en Elgin, Illinois, el nuevo Club, de 20 000 pies cuadrados, establece un récord para la organización de desarrollo de la juventud, marcando el mayor alcance y escala que la organización sin fines de lucro ha alcanzado en sus 163 años de historia.





Junto a los niños y adolescentes de la comunidad de Elgin para celebrar la inquebrantable misión de Boys & Girls Clubs of America de crear millones de grandes futuros se encontraban varios dignatarios destacados, entre ellos el ex alumno de Boys & Girls Club, Denzel Washington, que pronunció el discurso de apertura del evento al celebrar su 30 aniversario como portavoz nacional de la organización. Junto a él estaban Jim Clark, presidente y director ejecutivo de Boys & Girls Clubs of America, Cathy Russell, directora ejecutiva de Boys & Girls Club of South Elgin, Chris Abele, presidente de la junta directiva de Boys & Girls Clubs of America, y Steve Super, administrador municipal de South Elgin, entre otros distinguidos profesionales de los clubes, líderes comunitarios y cargos electos.

“Al celebrar este hito, nos sentimos honrados y orgullosos de reconocer que durante las últimas décadas, los Boys & Girls Clubs han seguido abriendo en respuesta a las comunidades de todo el país en busca de soluciones significativas para los niños, adolescentes y familias”, dijo Jim Clark, presidente y CEO de Boys & Girls Clubs of America. “Una y otra vez, se continúa observando los increíbles resultados que tienen los niños y adolescentes cuando asisten a un Boys & Girls Club, y estamos comprometidos a continuar con este impacto en el futuro”.

Durante una visita guiada por adolescentes, Washington, junto con líderes y personalidades del Boys & Girls Club, participó en diversas actividades en el nuevo y moderno Club, que asiste a más de 250 niños y adolescentes al día y a más de 500 jóvenes al año. Jackie Joyner-Kersee, olímpica, ex alumna del Club y natural de Illinois, compartió su nuevo libro infantil, “Running for the Gold: Connecting Kids to Dreams” con niños y adolescentes, la Major League Baseball organizó una clínica de béisbol juvenil para los miembros del Club, y las superestrellas de la WWE Xavier Woods y Raquel Rodríguez encabezaron una manifestación contra el acoso “Be A STAR” para animar a los jóvenes a tratarse con respeto.

Además, los colaboradores y socios de Boys & Girls Clubs of America se aseguraron de que la celebración del hito incluyera momentos impactantes en beneficio de la comunidad y de los niños del Club. Bridgestone Retail Operations entregó una furgoneta de 15 plazas para facilitar el transporte de los jóvenes del Club, mientras que la Fundación Buffalo Wild Wings donó equipamiento de exterior para mejorar los deportes juveniles. La celebración culminó con la visita del DJ estadounidense D-Nice, que actuó como mentor de un joven aspirante a artista mientras los asistentes disfrutaban de la comida de Panda Express proporcionada por la Fundación Panda Cares.

Durante más de 160 años, Boys & Girls Clubs of America ha abierto sus puertas en todo Estados Unidos a niños y adolescentes, proporcionando un espacio seguro e inclusivo donde los jóvenes pueden ser ellos mismos, desarrollar habilidades esenciales y encontrar mentores positivos que defiendan su potencial. Hasta la fecha, Boys & Girls Clubs of America ha proporcionado a más de 40 millones de jóvenes mentores, alimentos y experiencias vitales significativas para garantizar que todos los jóvenes del país tengan acceso a oportunidades y experiencias que les conduzcan a un gran futuro.

“Esta celebración no solo honra el legado de nuestra organización, sino que es un momento para reconocer lo que los Boys & Girls Clubs de todo el país, junto con socios de confianza, comunidades y partidarios de la misión, hacen cada día para capacitar a nuestra próxima generación de líderes, innovadores y agentes de cambio”, añadió Clark.

Cada año, Boys & Girls Clubs of America ofrece a más de 3,6 millones de niños oportunidades de acceso que les ayudan a graduarse de la escuela secundaria a tiempo y con un plan para el futuro. El impacto de los Clubes se deja sentir en todo el país, ya que el 83 % de los alumnos de último curso de los Clubes han solicitado una educación postsecundaria, mientras que el 82 % de los niños de los Clubes creen que pueden marcar la diferencia en su comunidad local.

