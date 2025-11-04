Boyd anuncia la venta de su negocio de soluciones de gestión térmica a Eaton por 9500 millones de dólares

Las soluciones de materiales de ingeniería de Boyd operarán como una empresa independiente tras el cierre de la operación

La venta posiciona a Boyd para que continúe escalando su negocio de soluciones de materiales de ingeniería con oportunidades en mercados de rápido crecimiento

Se estima que la transacción finalizará en el segundo trimestre de 2026

BOCA RATÓN, Florida--(BUSINESS WIRE)--Boyd Corporation (“Boyd”), innovador global de confianza en soluciones de materiales de ingeniería y de gestión térmica, anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para vender su negocio de soluciones de gestión térmica a Eaton, compañía de gestión energética inteligente, por 9500 millones de dólares. La operación está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de autorizaciones reglamentarias obligatorias y se estima que se cerrará en el segundo trimestre de 2026.





Una vez cerrada la operación, el negocio de soluciones de materiales de ingeniería de Boyd, que suministra tecnologías avanzadas que sellan, protegen y aíslan aplicaciones de alto rendimiento en las industrias donde brinda servicio, continuará operando como empresa independiente con la marca Boyd Corporation y seguirá contando con el respaldo de Goldman Sachs Alternatives.

Boyd está posicionada para buscar oportunidades de crecimiento significativas para su negocio de soluciones de materiales de ingeniería, donde ha forjado una posición de liderazgo a través de una profunda experiencia en ciencias de materiales, tecnologías de fabricación patentadas y relaciones duraderas con los clientes en aplicaciones cruciales.

“Es una jornada transformadora para todo el equipo de Boyd, y estoy seguro de que la combinación de la energía de chip a red de Eaton y las arquitecturas de refrigeración Chip-to-AmbientTM de Boyd ayudará a acelerar el despliegue de futuros centros de datos de IA”, manifestó Doug Britt, director ejecutivo de Boyd. “Nuestro equipo de soluciones de materiales de ingeniería continuará acelerando el desarrollo de soluciones innovadoras que abordarán los desafíos de ingeniería de nuestros clientes en varios mercados finales con rápido crecimiento. Con el apoyo permanente de nuestros socios de Goldman Sachs, las soluciones de materiales de ingeniería de Boyd pueden aprovechar su posición de liderazgo en el mercado e impulsar un mayor crecimiento en nuestro negocio”.

“Ha sido un honor ayudar a Doug y al equipo a escalar el negocio de soluciones de gestión térmica de Boyd, y creemos que la vasta trayectoria de Eaton de impulsar creación de valor en toda la cartera garantizará que la empresa esté bien posicionada para su próxima etapa de crecimiento”, dijo Leonard Seevers, socio de Capital Privado de Goldman Sachs Alternatives. “También nos complace continuar apoyando al equipo de soluciones de materiales de ingeniería de Boyd mientras se basan en sus sólidos cimientos para ofrecer soluciones aún más innovadoras y centradas en el cliente en mercados finales críticos”.

Esta venta no producirá ningún impacto en las operaciones futuras de las soluciones de materiales de ingeniería de Boyd, dado que Boyd mantuvo operaciones segmentadas, liderazgo, I+D, y equipos de soporte de ventas y de clientes. Los clientes de las soluciones de materiales de ingeniería continuarán recibiendo el mismo servicio de alta calidad que esperan recibir de Boyd.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC actuó como principal asesor financiero y J.P. Morgan Securities LLC también se desempeñó como asesor financiero de Boyd Corporation y filiales de Goldman Sachs. Davis Polk & Wardwell LLP es el asesor legal de Boyd.

Acerca de Boyd

Boyd es el innovador global de confianza en soluciones sostenibles que mejoran, hacen más seguros, rápidos y fiables los productos de nuestros clientes. Nuestros innovadores materiales de ingeniería y soluciones térmicas impulsan la tecnología de nuestros clientes para maximizar el rendimiento en los centros de datos más avanzados del mundo; mejoran la fiabilidad y amplían la autonomía de los vehículos eléctricos y autónomos; optimizan la precisión de los sistemas de diagnóstico y atención médica personal de vanguardia; habilitan tecnologías críticas para la aviación y la defensa; y aceleran la innovación en la electrónica de próxima generación y las interfaces hombre-máquina. Un pilar fundamental de la fabricación global de Boyd es un firme compromiso con la protección del medio ambiente mediante operaciones regionales sostenibles, escalables, eficientes y estratégicamente ubicadas que reducen los residuos y minimizan la huella de carbono. Empoderamos a nuestros empleados, desarrollamos su potencial y los inspiramos a actuar con integridad y responsabilidad para impulsar el éxito de nuestros clientes.

www.boydcorp.com

Acerca de Capital Privado de Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) es uno de los principales inversores en inversiones alternativas a nivel mundial, con más de 500 mil millones de dólares en activos y más de 30 años de experiencia. La empresa invierte en todo el espectro de inversiones alternativas, incluyendo capital privado, capital de crecimiento, crédito privado, bienes raíces, infraestructura, fondos de cobertura y sostenibilidad. Los clientes acceden a estas soluciones a través de estrategias directas, alianzas personalizadas y programas de arquitectura abierta. La empresa se centra en la colaboración y el éxito compartido con sus clientes, buscando ofrecer rentabilidad a largo plazo, aprovechando su red global y su amplia experiencia en diversos sectores y mercados. La plataforma de inversiones alternativas forma parte de Goldman Sachs Asset Management, que ofrece servicios de inversión y asesoría en los mercados públicos y privados a las principales instituciones, asesores financieros e inversores individuales del mundo. A 30 de septiembre de 2025, Goldman Sachs gestionaba aproximadamente 3,5 billones de dólares en activos a nivel mundial. Fundada en 1986, la división de Capital Privado de Goldman Sachs Alternatives ha invertido más de 75 mil millones de dólares desde su creación. El negocio combina una red global de relaciones, un conocimiento único de los mercados, las industrias y las regiones, y los recursos mundiales de Goldman Sachs para desarrollar negocios y acelerar la creación de valor en todas sus carteras.

