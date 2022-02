Bowler Pons implementa la solución de lidar inteligente de Cepton para potenciar su sistema de seguridad 3D para infraestructura crítica

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton Technologies, Inc. (Cepton), un innovador proveedor de soluciones de lidar inteligente, se asociará con el proveedor de soluciones de seguridad Bowler Pons Solutions Consultants, LLC (Bowler Pons) para implementar un sistema de monitoreo tridimensional con lidar de última tecnología.

Bowler Pons se especializa en sistemas de seguridad electrónicos mejorados centrados en tecnología para aplicaciones de alta seguridad, como control de puntos de entrada, perímetros, espacio aéreo y demás áreas protegidas. Ahora, con el uso de las capacidades minuciosas de percepción que proporcionan los sensores MMT Vista®-P de Cepton como una de las múltiples modalidades de percepción, la empresa de Maryland ha lanzado un sistema de monitoreo en 3D sumamente adaptable y rentable que detecta, rastrea y clasifica objetos de modo preciso para evaluar situaciones de interés frente a características amenazantes, comportamientos y conjuntos de reglas predefinidos mediante un solo motor de fusión y analítica. La incorporación de Cepton lidar se ocupa de algunas de las limitaciones críticas de otros sensores, como la falta de capacidad de captura de imágenes en 3D y la dependencia en condiciones óptimas de iluminación de las cámaras tradicionales y la baja resolución espacial del radar, y proporciona el sistema integrado con detección y categorización más precisas gracias a la creación de imágenes en 3D de alta resolución del lidar con información sobre dimensiones, ubicación y velocidad en tiempo real incorporada. Además, el hecho de que la captura de información de los sensores lidar sea “anónima” (es decir, no es de identificación personal) ayuda a permitir rápidamente la creación de alertas autónomos, que, a su vez, mejoran el tiempo de respuesta del operador a la vez que protegen la privacidad individual al detectar anomalías y responder ante ellas.

Mark Holmes, cofundador y socio gerente de Bowler Pons, manifestó: “Los sensores lidar de la serie Vista®-P de Cepton combinan alta resolución y largo alcance para ofrecer representaciones con fidelidad más alta por unidad de costo del entorno real y de los objetos de interés para determinadas aplicaciones que estamos explorando actualmente con nuestros clientes. El diseño de lidar no direccional y no rotatorio de Cepton también ha hecho que los lidares Vista-P sean fáciles de integrar en muchos entornos y casos de uso. A través de nuestra colaboración con Cepton, podemos implementar sensores lidar rentables en áreas en donde nuestros clientes pueden no necesitar un lidar que gire a 360° completos, pero en donde la captura visual en alta resolución del entorno y las actividades que se desarrollan allí es prioridad.

“Nuestras soluciones, equipadas con datos de lidar procesados de forma inteligente, son capaces de llenar varios espacios críticos relacionados con capacidad que los sistemas convencionales electrónicos de seguridad han dejado. En primer lugar, permiten la detección, el rastreo y la clasificación de objetos en 3D en tiempo real. En segundo lugar, permiten que los usuarios distingan eficazmente entre alarmas reales y falsas o no deseadas y ajusten la señalización del modo que corresponda, lo que logra una menor sobrecarga del operador y menos insensibilidad relacionada con ella. Por último, sus poderosos conjuntos de aplicaciones de sensores integrados permiten la analítica rica en datos para múltiples aplicaciones al mismo tiempo, incluido el control de acceso, el análisis de rendimiento, la planificación de recursos, el monitoreo de seguridad, la gestión de ocupación, servicios inteligentes y más.

“A diferencia de lo que generalmente lleva la implementación de una tecnología nueva, con lidar nuestros clientes no necesariamente deben tirar todo abajo y construir un sistema nuevo desde cero. En lugar de eso, nuestra asociación con Cepton ofrece un mecanismo realizable para mejorar rápidamente los sistemas de seguridad heredados y convencionales al integrar el lidar con las cámaras térmicas y de video, los radares y otras capacidades instaladas de detección en 2D o de cable de retorno mediante el software de analítica de avanzada de Bowler Pons”.

El Dr. Jun Pei, director ejecutivo de Cepton, dijo: “Las aplicaciones de seguridad requieren precisión, velocidad y adaptabilidad. Nuestra solución de lidar inteligente ayuda a Bowler Pons a cumplir estos requisitos al trabajar sin problemas con otros sensores para proporcionar una imagen completa del espacio monitoreado.

“Nuestros sensores lidar, equipados con la tecnología de micromovimiento patentada de Cepton, MMT® (Micro Motion Technology), están diseñados de forma ideal para aplicaciones escalables, dados el rendimiento, la confiabilidad y la rentabilidad que ofrecen. Estoy contento de que hayan ayudado a potenciar la solución de seguridad de Bowler Pons sin provocar interrupciones significativas en los conjuntos de soluciones principales instaladas de los clientes. Potenciar la seguridad de la infraestructura crítica con tecnología lidar puede ser más fácil de lo que uno piensa, y esperamos ansiosamente trabajar con Bowler Pons para seguir explorando funciones y casos de uso en donde el lidar permite niveles más altos de eficiencia, precisión y automatización del sistema”.

Acerca de Cepton Technologies, Inc.

Cepton es un innovador de Silicon Valley que se dedica a soluciones basadas en lidar para las áreas automotriz (sistema avanzado de asistencia al conductor [Advanced Driver Assistance System, ADAS]/vehículos autónomos [Autonomous Vehicles, AV]), de ciudades inteligentes, de espacios inteligentes y de aplicaciones industriales inteligentes. Con su tecnología de micromovimiento patentada (Micro Motion Technology, MMT®), Cepton apunta a popularizar el lidar y lograr un enfoque equilibrado entre rendimiento, costo y confiabilidad, y permitir a la vez soluciones de percepción en 3D escalables e inteligentes en todas las industrias.

Cepton ha obtenido el premio a la producción de series de lidar para ADAS más importante de la industria hasta hoy, con base en la cantidad de modelos de vehículos obtenidos, por parte de una OEM automotriz que pertenece a las cinco más importantes del mundo, y se relaciona con otras OEM que pertenecen a las diez más importantes.

Fundada en 2016 y liderada por veteranos de la industria con décadas de experiencia colectiva dentro de una amplia gama de tecnologías avanzadas de lidar y formación de imágenes, Cepton se enfoca en la comercialización, en el mercado masivo de soluciones lidar de alto rendimiento y de alta calidad. La casa central de Cepton se encuentra en San José, California. La empresa cuenta con una planta de desarrollo comercial en Troy, Michigan para proporcionar apoyo local a la OEM y al área del metro de Detroit, repleta de proveedores de nivel 1. Cepton también tiene presencia en Alemania, Canadá, Japón, India y China para brindar servicio a una base de clientes global en rápido crecimiento. Para obtener más información, visite www.cepton.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Bowler Pons Solutions Consultants, LLC

Bowler Pons es una empresa de desarrollo de soluciones y consultoría técnica con base en EE. UU., que es propiedad de minorías, pequeña empresa propiedad de veteranos de guerra (Veteran-Owned Small Business, VOSB) y pequeña empresa en desventaja con certificación 8(a) de la SBA, experta en ingeniería, investigación y desarrollo, seguridad cibernética, tecnología de la información y gestión de programas y proyectos. Bowler Pons, con una base cimentada en la agudeza integral de la seguridad, desde la seguridad de redes y de la información hasta el diseño, desarrollo, integración y apoyo de la tecnología de seguridad física, se concentra en proporcionar soluciones técnicas integrales específicas para cada cliente que se ocupan de los desafíos más urgentes y emergentes de nuestros clientes. Con su sede central en Annapolis, Maryland, y con personal de entrega diseminado por todo EE. UU., Bowler Pons es un líder de pensamiento en rápido crecimiento en los mercados de alta seguridad y soluciones digitales. Para obtener más información sobre Bowler Pons, visite www.bowlerpons.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

