Bots y troles en Twitter serán “derrotados” con el cobro de $8 mensuales a cuentas verificadas, según Musk

El multimillonario y ahora dueño de Twitter, Elon Musk, anunció que los bots y los troles en la plataforma serán “derrotados” con el cobro mensual de 8 dólares a las cuentas verificadas, entre otros beneficios para la empresa como para sus usuarios.

Muks, por medio de la plataforma, de la cual ahora es el único director, confirmó el gravamen que tendrán las cuentas verificadas.

Según el magnate, el cobro beneficiará tanto a la plataforma como a los usuarios, a quienes se les dará varios beneficios por el pago total de 8 dólares mensuales.

Entre las prioridades, además del manejo de los bots y troles, son las primicias en las respuesta, menciones y búsquedas, eliminando así los spam.

Además, se menciona la posibilidad de publicar videos y audios largos con la mitad de los anuncios, algo que permitiría que las personas mirarán más las grabaciones.

El empresario indicó que los medios de comunicación podrán llegar a un acuerdo con Twitter para que sus suscriptores puedan acceder a sus noticias cerradas.

Para Musk esto representa una fuente de ingresos, recompensa a los creadores de contenido y ayudará al manejo de los bots y troles.

Cabe mencionar que ninguna de las grandes redes sociales cobra por la verificación de usuarios más destacados.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022