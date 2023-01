Boris Johnson ha dicho que Vladimir Putin lo amenazó con un ataque con misiles

El entonces primer ministro dijo que Putin le dijo que “solo tomaría un minuto”.

Johnson dijo que el comentario se hizo después de advertir que la guerra sería una “catástrofe absoluta”.

El portavoz del Kremlin dijo que era una “mentira”.

Johnson advirtió a Putin que invadir Ucrania provocaría sanciones occidentales y más tropas de la OTAN en las fronteras de Rusia.

También trató de disuadir la acción militar rusa diciéndole a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN “en el futuro previsible”.

Johnson dijo: “Me amenazó en un momento y me dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto’ o algo así.

“Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara”.

El presidente Putin había sido “muy familiar” durante la “llamada más extraordinaria”, dijo Johnson.

Es imposible saber si la amenaza de Putin fue genuina.

Sin embargo, dados los ataques rusos anteriores en el Reino Unido, el más reciente en Salisbury en 2018, cualquier amenaza del líder ruso, por muy ligera que sea, es probablemente una que Johnson no habría tenido más remedio que tomar en serio.

En su respuesta, el portavoz de Putin dijo que la afirmación del ex primer ministro era “o una falsedad deliberada, en cuyo caso debe preguntarle al señor Johnson por qué mintió, o no fue una mentira deliberada. Es decir, no entendió qué le decía el presidente Putin”.

“No hubo amenazas de usar misiles”, dijo Dmitry Peskov.

El líder del Kremlin, dijo, simplemente señaló que “si Ucrania se une a la OTAN, el despliegue potencial de misiles de la OTAN o de Estados Unidos cerca de la frontera con Rusia significaría que cualquier misil podría alcanzar Moscú en cuestión de minutos”.

Desde la invasión, el presidente Putin ha advertido a los países que puedan intentar interferir que la respuesta de Rusia sería inmediata, incluso insinuando el uso de armas nucleares.

Nueve días después de la conversación de Johnson con el presidente Putin, el 11 de febrero, el secretario de Defensa Ben Wallace, voló a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Sergei Shoigu.

Wallace se fue con garantías de que Rusia no invadiría Ucrania, pero dijo que ambas partes sabían que era una mentira.

Lo describió como una “demostración de intimidación o fuerza, que es: te voy a mentir, sabes que miento y sé que sabes que miento y te voy a seguir mintiendo”.

“Creo que se trataba de decir ‘soy poderoso'”, dijo Wallace.

Dijo que la “mentira bastante escalofriante, pero directa” había confirmado su creencia de que Rusia invadiría.

Al salir de la reunión, dijo que el general Valery Gerasimov, jefe del estado mayor general de Rusia, le dijo que “nunca más seremos humillados”.