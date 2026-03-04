Boric denuncia amenazas de EEUU por proyecto de cable submarino entre Chile y China

A pocos días de concluir su mandato, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que su Gobierno recibió amenazas “explícitas” por parte de Estados Unidos en relación con el proyecto de un cable submarino de fibra óptica. Este cable conectaría al país sudamericano con China.

En una entrevista con Meganoticias, Boric sostuvo que la iniciativa es positiva para Chile, siempre que respete la legislación nacional y los estándares de protección de datos. Sin embargo, añadió: “Chile no puede actuar sujeto a amenazas”, declaró el mandatario. También aseguró que las presiones habrían incluido advertencias como la posible revocación de visas a personas vinculadas al proyecto. Incluso mencionó la cancelación del programa Visa Waiver.

Según explicó, Washington considera que el cable representa un riesgo para su seguridad nacional. No obstante, Boric recalcó que su Gobierno no impulsará ninguna medida que comprometa la seguridad chilena.

El proyecto, denominado Chile-China Express y perteneciente a la empresa china Mobile International, busca fortalecer la conectividad digital y el intercambio de datos entre ambos países. El presidente indicó que la concesión ya había sido aprobada. Sin embargo, la iniciativa fue detenida antes de llegar a la Contraloría por decisión del propio Ejecutivo.