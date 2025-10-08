Boomi presenta la nueva Captura de Datos Modificados para datos SAP e impulsa la transformación agéntica con información en tiempo real

Los clientes de SAP ahora pueden acceder fácilmente a datos en tiempo real desde ECC, S/4HANA y BW para tomar decisiones más inteligentes en materia de IA y análisis con CDC integrado y sin código personalizado.

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, líder en automatización impulsada por IA, anunció hoy la disponibilidad general de la ingesta nativa de Captura de Datos Modificados (Change Data Capture, CDC) para datos SAP. Disponible a nivel mundial a partir de hoy, la nueva función permite a los equipos empresariales integrar de forma segura datos de SAP ECC, S/4HANA y SAP Business Warehouse (BW) en cualquier lago de datos o almacén en la nube sin necesidad de escribir una sola línea de código. Al hacer que los datos críticos de SAP sean accesibles al instante en toda la organización, gracias a este lanzamiento las empresas pueden actuar con mayor rapidez sobre la información obtenida, mejorar la agilidad operativa y respaldar mejor las iniciativas de IA y análisis.









“Este lanzamiento supone un hito importante para los clientes de SAP que buscan modernizar su infraestructura de datos”, señaló Mani Gill, vicepresidente de Productos de Datos e Inteligencia Artificial de Boomi. “Al combinar la integración multitabla, CDC integrada y transformación con reconocimiento de esquemas, estamos desbloqueando los datos de SAP para la toma de decisiones en tiempo real sin necesidad de conocimientos especializados ni desarrollos personalizados”.

Dado que los clientes de SAP generan el 84% del comercio mundial total y que 98 de las 100 empresas más grandes del mundo utilizan SAP1, la capacidad de acceder fácilmente a los datos de SAP y actuar en consecuencia es esencial para impulsar la innovación y la eficiencia operativa. La nueva capacidad de ingesta CDC de Boomi ayuda a las organizaciones a modernizar el análisis sin complejidad, ya que permite integrar los datos de SAP en cuestión de minutos sin necesidad de codificación ABAP. Al combinar datos de SAP y de otros proveedores en tiempo real, las empresas pueden acelerar la obtención de información tanto para casos de uso de IA como de inteligencia empresarial.

A diferencia de las herramientas de integración patentadas, Boomi ofrece flexibilidad y libertad de elección, lo que permite a los clientes introducir datos en cualquier lago o almacén de datos en la nube, eliminando la dependencia de un único proveedor. La solución también reduce los costos y la carga de recursos al eliminar la necesidad de desarrollo SAP personalizado y simplificar el mantenimiento. Y lo que es más importante, se adapta a las exigencias de las arquitecturas de TI modernas, lo que ayuda a las empresas a crear estrategias de datos escalables, nativas de la nube e impulsadas por IA para el futuro.

“Extraer datos de forma confiable de aplicaciones empresariales críticas como SAP para atender cargas de trabajo operativas y analíticas siempre ha sido un desafío desde el punto de vista técnico”, explicó Matt Aslett, director de Investigación, Datos y Análisis de ISG. “Los productos que reducen la complejidad para acceder a los datos y actuar sobre ellos se están convirtiendo en fundamentales para mejorar la agilidad empresarial y respaldar las estrategias de IA y análisis a gran escala”.

Funciones principales:

Captura de datos modificados (CDC) integrada: captura los cambios en SAP ECC, S/4HANA y BW casi en tiempo real.

captura los cambios en SAP ECC, S/4HANA y BW casi en tiempo real. Ingesta multitabla: integra datos SAP a gran escala desde tablas, vistas CDS, extractores y mucho más.

integra datos SAP a gran escala desde tablas, vistas CDS, extractores y mucho más. Transformación con reconocimiento de esquemas: convierte los datos tabulares estructurados sin procesar de SAP en JSON para facilitar y garantizar la confiabilidad de las transferencias.

convierte los datos tabulares estructurados sin procesar de SAP en JSON para facilitar y garantizar la confiabilidad de las transferencias. Integración nativa en la capa de aplicaciones certificada por SAP: Boomi para SAP se conecta directamente a la lógica empresarial de SAP a través de la capa de aplicaciones, sin necesidad de acceder a la base de datos.

Boomi para SAP se conecta directamente a la lógica empresarial de SAP a través de la capa de aplicaciones, sin necesidad de acceder a la base de datos. Funciones empresariales: incluye deduplicación, comprobación de flujos y registro de auditoría.

Recursos adicionales:

Acerca de Boomi

Boomi, el líder en automatización impulsada por IA, permite a organizaciones de todo el mundo conectar todo, automatizar procesos y acelerar los resultados. La Plataforma Empresarial Boomi, que incluye Boomi Agentstudio, unifica la integración y la automatización junto con la gestión de datos, API y agentes de IA en una única solución integral. Con la confianza de más de 25 000 clientes y el respaldo de una red de más de 800 socios, Boomi está impulsando la transformación agéntica, ayudando a empresas de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo “Boomi”, el logotipo de la "B" y Boomiverse son marcas comerciales registradas de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales en EE. UU. y otros países. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

_________________________ 1 SAP, Fast Facts About SAP. https://www.sap.com/documents/2017/04/4666ecdd-b67c-0010-82c7-eda71af511fa.html

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Contacto con los medios de comunicación:

Brandon Gubitosa



Gestión de datos, Relaciones con los medios y Comunicaciones



brandon.gubitosa@boomi.com