Boomi presenta Boomi GPT para acelerar aún más la integración y la automatización con herramientas de IA conversacionales

La nueva IA de Boomi ofrece una experiencia conversacional basada en más de 200 millones de integraciones para impulsar la eficiencia y la escalabilidad en toda la organización

CHESTERBROOK, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, el líder en automatización y conectividad inteligente, anunció hoy su Silicon Valley Boomi World Tour, Boomi GPT, el primer producto disponible en el paquete de Boomi AI, que ofrece una experiencia conversacional simple a la plataforma Boomi. Con Boomi GPT, las organizaciones pueden aprovechar todo el poder de la IA generativa para integrar y automatizar más rápido que nunca, para democratizar más las innovaciones y acelerar los resultados comerciales.









En cada industria, las empresas soportan una intensa presión para innovar más rápido y alcanzar sus ambiciones comerciales más audaces. Las organizaciones de TI han realizado enormes inversiones en modernización de TI y transformación digital con el objetivo de lograr eficiencias operativas y, al mismo tiempo, ganarse los corazones de los clientes. IDC pronostica 3,25 billones de dólares en gastos de TI solo en 2023.1 Sin embargo, con mucha frecuencia las iniciativas se ven perjudicadas por la fragmentación de datos provocada por sistemas aislados, ausencia de gobernanza de datos, falta de una cantidad suficiente de recursos capacitados y cada vez más requisitos normativos y de seguridad. En un mundo donde la velocidad es fundamental, para estar un paso adelante de la competencia es necesario superar estas complejidades.

Con aprendizajes provenientes de más de 200 millones de integraciones, Boomi GPT traduce palabras en hechos para conectar rápidamente aplicaciones, datos, procesos, personas y dispositivos. Los clientes pueden utilizar el símbolo de sistema de lenguaje natural de Boomi GPT para solicitarle a Boomi AI que desarrolle integraciones, API o modelos de datos maestros. En su función de asistente experto o “copiloto”, Boomi GPT diseña un boceto de la integración requerida o de otro tipo de software, que los usuarios pueden aceptar o modificar para acelerar significativamente el trabajo de generación de conexiones y automatizaciones para impulsar resultados comerciales.

“Para MotionMD®, nuestra solución de software ortopédico galardonada y líder en el mercado, la interoperabilidad con los sistemas de atención de salud existentes de nuestros clientes es ineludible para maximizar las eficiencias de los flujos de trabajo”, explicó Donald Singelyn, líder del equipo de tecnología de soluciones de atención de salud de Enovis, una empresa de desarrollo de tecnología médica dedicada a innovaciones. “Nuestra plataforma de integración MotionMD, que utiliza tecnología de Boomi, permite que nuestros analistas de desarrollo de código reducido realicen integraciones rápidas y seguras con más de 65 soluciones de atención de salud únicas en más de 3000 hospitales y clínicas. Mientras nuestra competencia dedica mucho tiempo a desarrollar código manualmente y navegar el laberinto de seguridad de TI, nosotros nos ocupamos de las transacciones de millones de acuerdos de pacientes por mes para nuestros clientes. No vemos la hora de comprobar de qué manera Boomi GPT puede acelerar aún más nuestro éxito”.

A principios de este año, Boomi presentó Boomi AI, un paquete de funcionalidades con tecnología de IA diseñada para ayudar a que las organizaciones utilicen el poder de la IA para lograr avances sin precedentes en sus iniciativas estratégicas. Basándose en esa visión de desarrollo potenciado por IA y aplicando un aprendizaje de IA de características similares al proceso de generación de ideas de los clientes, Boomi GPT lleva el poder de la IA al trabajo importante, y a menudo también engorroso, de generar las conexiones de las que dependen las empresas digitales.

“Las organizaciones trabajan incesantemente para ofrecer productos y servicios innovadores que superen las expectativas de los clientes mediante la aplicación de profundas capacidades de conectividad y automatización para optimizar las operaciones y reducir los costos”, señaló Ed Macosky, director de productos y tecnología de Boomi. “Con Boomi AI, las organizaciones pueden acelerar y democratizar significativamente este trabajo, convirtiendo solicitudes de lenguaje natural en integraciones y conexiones que son fundamentales para la modernización de aplicaciones y la migración a la nube. Estamos muy contentos con el lanzamiento de Boomi GPT, el primer elemento del paquete Boomi AI suite que ayudará a que las organizaciones se muevan con la velocidad y la sagacidad necesarias para lograr el éxito en los mercados hipercompetitivos actuales”.

Obtenga más información sobre el paquete Boomi AI hoy mismo en boomi.ai.

Recursos adicionales

Más información sobre la obtención de resultados más rápidos con Boomi AI

Más información sobre la plataforma Boomi

Explore la comunidad Boomiverse

Siga a Boomi en Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube

Acerca de Boomi

La misión de Boomi es hacer del mundo un lugar mejor conectando a todas las personas en todas partes. Como empresa pionera de plataformas de integración como servicio (iPaaS) en la nube y ahora líder en la categoría de software como servicio (SaaS) global, Boomi ostenta la base de clientes más grande entre los proveedores de plataformas de integración, además de una red compuesta por aproximadamente 800 socios, entre ellos Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Las organizaciones globales recurren a la galardonada plataforma de Boomi para descubrir, gestionar y orquestar datos, además de conectar aplicaciones, procesos y personas para lograr resultados más rápidos y eficientes. Para obtener más información, visite https://boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la «B» y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP, o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos quedan reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

1 Comunicado de prensa de IDC: IDC’s Forecast for Worldwide IT Spending in 2023 Continues to Slowly Trend Downward, 5 de abril de 2023.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Kristen Walker



Comunicaciones corporativas globales



kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320