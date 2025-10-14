Boomi nombra a Diane Fanelli directora de ingresos

El líder probado de SaaS y empresarial se une a Boomi para impulsar la estrategia global de comercialización y acelerar el crecimiento centrado en el cliente en toda la Boomi Enterprise Platform

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, líder en automatización basada en IA, anunció hoy el nombramiento de Diane Fanelli como directora de ingresos. Fanelli se hará cargo de la organización global de ingresos de Boomi, responsable de fortalecer las relaciones con los clientes, impulsar las estrategias globales de comercialización y fomentar la excelencia en ventas a medida que Boomi continúa su rápido crecimiento. Reportará directamente al presidente y CEO de Boomi, Steve Lucas.









Con más de 30 años de experiencia en liderazgo global, Fanelli ha impulsado el crecimiento de los ingresos, el éxito de los clientes y la innovación en algunas de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo. Ocupó puestos de liderazgo ejecutivo en Citrix y trabajó durante más de dos décadas en SAP, donde estuvo a cargo de estrategias globales de comercialización, formó equipos de alto rendimiento en Norteamérica, Asia Pacífico y Europa, e impulsó la adopción de tecnologías de vanguardia. Recientemente, se desempeñó como directora de operaciones en iCIMS.

“La suite de integración y automatización empresarial de Boomi nos ha posicionado para servir mejor a las organizaciones más grandes del mundo, ofreciendo los mejores resultados basados ​​en IA del sector”, comentó Steve Lucas, presidente y CEO de Boomi. “La escala y la experiencia de Diane impulsarán esa misión, ayudándonos a seguir expandiéndonos globalmente y a generar resultados tangibles para nuestros clientes”.

“Unirme a Boomi en este momento crucial representa una oportunidad increíble para definir cómo las empresas se conectan, automatizan y activan”, comentó Fanelli. “A medida que las organizaciones adoptan la IA agenética, Boomi se encuentra en una posición privilegiada para generar un impacto medible a través de su plataforma unificada. Espero colaborar con nuestros clientes y equipos en todo el mundo para impulsar el crecimiento y generar nuevo valor”.

Boomi, el líder en automatización impulsada por IA, permite a organizaciones de todo el mundo conectar todo, automatizar procesos y acelerar los resultados. La Plataforma Empresarial Boomi, que incluye Boomi Agentstudio, unifica la integración y la automatización junto con la gestión de datos, API y agentes de IA en una única solución integral. Con la confianza de más de 25 000 clientes y el respaldo de una red de más de 800 socios, Boomi está impulsando la transformación agéntica, ayudando a empresas de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo "Boomi", el logotipo "B" y Boomiverse son marcas registradas de Boomi, LP o sus subsidiarias o afiliadas en EE. UU. y otros países. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

