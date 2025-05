Boomi es reconocido como Líder por 11.° vez en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2025 para la Plataforma de Integración como Servicio

Boomi cree que su liderazgo en IA, gestión de API y avances en gestión de datos impulsará un fuerte impulso tanto de los clientes como de los socios

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, el líder en automatización impulsada por la IA, anunció el día de hoy que fue reconocido como Líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® 2025 para la Plataforma de Integración como Servicio (iPaaS, por sus siglas en inglés), por 11.° vez consecutiva, la más larga en la historia del informe.









Según nuestra opinión, el reconocimiento continuo de la industria de Boomi refleja su compromiso inquebrantable con la innovación, el éxito del cliente y el crecimiento del ecosistema. Durante el último año, Boomi aceleró sus inversiones en gestión de agentes de IA, gestión de API y gestión de datos para poder ayudar a las empresas a conectarlo todo con una plataforma e impulsar la automatización inteligente a escala.

Entre los principales avances se incluyen los siguientes:

Lanzamiento de Boomi Agents tudio para la gestión de agentes de IA: Boomi recientemente presentó la única solución completa de gestión del ciclo de vida de los agentes que permite a las organizaciones diseñar, gobernar y orquestar de forma sencilla todos los agentes de IA a escala, y ayuda a desbloquear la hiperproductividad de forma responsable.

Boomi recientemente presentó la única solución completa de gestión del ciclo de vida de los agentes que permite a las organizaciones diseñar, gobernar y orquestar de forma sencilla todos los agentes de IA a escala, y ayuda a desbloquear la hiperproductividad de forma responsable. Capacidades integrales de la gestión de API: las capacidades ampliadas de gestión de API de Boomi proporcionan APIM a escala de la nube y abordan el creciente problema de la proliferación de API a través de la gobernanza federada de todas las API; esto le suma agrega seguridad, visibilidad y valor a toda la empresa.

las capacidades ampliadas de gestión de API de Boomi proporcionan APIM a escala de la nube y abordan el creciente problema de la proliferación de API a través de la gobernanza federada de todas las API; esto le suma agrega seguridad, visibilidad y valor a toda la empresa. Integración de datos moderna: con la incorporación de Boomi Data Integration (anteriormente, Rivery), los clientes pueden aprovechar una única plataforma para integrar aplicaciones, datos, API y agentes de IA. Boomi Data Integration complementa las capacidades existentes de Boomi DataHub que proporcionan sincronización y gobernanza como base para los datos de confianza.

Se acelera el impulso de los clientes y los socios

Con más de 23.000 clientes alrededor de todo el mundo, Boomi sigue siendo el socio de integración y automatización de confianza para empresas de todas las industrias, incluidos clientes como Lego, Tropicana y Moderna, que confían en Boomi para conectar y automatizar sus aplicaciones y datos que son críticos para el negocio.

La próspera red de socios de Boomi también experimentó una expansión significativa, donde los principales integradores de sistemas globales (GSI, por sus siglas en inglés), proveedores de software independientes (ISV, por sus siglas en inglés) e hiperescaladores de la nube profundizan su colaboración con Boomi para ofrecer no solo soluciones de integración, sino también automatización de vanguardia. Los recientes acuerdos estratégicos de Boomi con AWS y ServiceNow mejoran las experiencias de los clientes a través de soluciones de autoservicio que están impulsadas por la IA.

Líder acreditado en integración y automatización

"A medida que las organizaciones continúan su recorrido para convertirse en empresas impulsadas por la IA, la integración y la automatización nunca fueron más críticas", manifestó Steve Lucas, presidente y CEO en Boomi. "Creo que el continuo reconocimiento de Boomi como Líder en el Magic Quadrant de Gartner para iPaaS destaca nuestro implacable enfoque en la innovación y nuestro compromiso para que nuestros clientes y socios cumplan sus objetivos de transformación digital. Nos sentimos honrados de ser Líderes en esta categoría y seguimos dedicados a ofrecer la plataforma de automatización habilitada para IA más avanzada del mercado".

Consulte el Magic Quadrant de Gartner 2025 para iPaaS aquí.

Recursos adicionales

Consulte por qué Boomi fue reconocido como Líder en el Magic Quadrant de Gartner para iPaaS aquí

Acerca de Boomi

Boomi, líder en automatización impulsada por la IA, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para alcanzar resultados empresariales con mayor rapidez. Aprovechando las capacidades avanzadas de IA, la Plataforma Empresarial Boomi conecta a la perfección los sistemas y gestiona los flujos de datos con gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integral. Con más de 23.000 clientes alrededor de todo el mundo y una red de más de 800 socios, Boomi está revolucionando la forma en que las empresas de todos los tamaños logran la agilidad empresarial y la excelencia operativa. Descubra más en boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la "B" y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

