Boomi es reconocida como proveedor ejemplar en las guías ISG Buyers Guides™ para la integración de datos y la gestión de datos maestros 2025

Boomi obtiene las mejores calificaciones en capacidad de producto, validación y experiencia del cliente en dos guías de compra de ISG Software Research

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, líder en automatización basada en inteligencia artificial, anunció el día de hoy que fue nombrada proveedor ejemplar tanto en la ISG Buyers Guide™ para la integración de datos como en la ISG Buyers Guide™ para la gestión de datos maestros 2025.









En estos informes que ISG Software Research publicó de forma independiente, una división de ISG (Information Services Group), Boomi fue reconocida como líder en múltiples dimensiones de evaluación, entre las que se incluyen la experiencia con el producto, la capacidad, la experiencia del cliente y la validación.

Experiencia y validación del cliente

Los compradores de tecnología empresarial utilizan ampliamente las evaluaciones de ISG Buyers Guide™ para evaluar las soluciones de software que son líderes en el mercado. La posición de Boomi en ambas guías refleja su compromiso de ofrecer una plataforma unificada y preparada para la inteligencia artificial que ayuda a las organizaciones a reducir la complejidad de los datos, integrar sistemas fragmentados y acelerar los resultados empresariales.

"El reconocimiento de Boomi como proveedor ejemplar tanto en integración de datos como en gestión de datos maestros es un claro reflejo de la confianza que inspira nuestra plataforma", afirmó Mani Gill, vicepresidente de Productos de IA y Datos de Boomi. "Con el auge de la IA agencial, las empresas ya no pueden permitirse datos inconexos ni procesos de integración lentos. Boomi ayuda a las organizaciones a sentar las bases de datos fiables en tiempo real, convirtiendo la estrategia de IA en ejecución de IA".

Entre los aspectos más destacados de las guías ISG Buyers Guides™ se incluyen los siguientes:

Proveedor ejemplar en ambas categorías: Boomi es un proveedor de primera categoría tanto en integración de datos como en gestión de datos maestros (MDM, por sus siglas en inglés).

Boomi es un proveedor de primera categoría tanto en integración de datos como en gestión de datos maestros (MDM, por sus siglas en inglés). Líder en capacidad y experiencia de producto: Boomi ha alcanzado el estatus de líder por sus capacidades de nivel empresarial, validación y satisfacción del cliente.

Boomi ha alcanzado el estatus de líder por sus capacidades de nivel empresarial, validación y satisfacción del cliente. Integración de IA en tiempo real: ISG Software Research destacó las fortalezas de Boomi en los procesos de integración en tiempo real impulsados por IA que van más allá del ETL por lotes heredado.

ISG Software Research destacó las fortalezas de Boomi en los procesos de integración en tiempo real impulsados por IA que van más allá del ETL por lotes heredado. MDM multidominio: el soporte de Boomi para la unificación de datos de clientes, productos, proveedores y activos se citó como un diferenciador clave.

el soporte de Boomi para la unificación de datos de clientes, productos, proveedores y activos se citó como un diferenciador clave. Transparencia del retorno de la inversión: la transparencia de la plataforma en los marcos de retorno de la inversión y el soporte del ciclo de vida se destacó en un campo competitivo.

Estos reconocimientos confirman el papel de Boomi a la hora de permitir a las empresas conectar todo y automatizar cualquier cosa, desde aplicaciones y datos hasta API y agentes de IA. Con más de 25.000 clientes alrededor de todo el mundo, Boomi sigue siendo un socio de confianza para una transformación ágil, moderna, escalable y segura.

Recursos adicionales

Obtenga más información sobre Boomi Data Integration

Obtenga más información sobre Boomi DataHub

Siga a Boomi en LinkedIn, X, y YouTube

Acerca de Boomi

Boomi, el líder en automatización impulsada por IA, permite a organizaciones de todo el mundo conectar todo, automatizar procesos y acelerar los resultados. La Plataforma Empresarial Boomi, que incluye Boomi Agentstudio, unifica la integración y la automatización junto con la gestión de datos, API y agentes de IA en una única solución integral. Con la confianza de más de 25 000 clientes y el respaldo de una red de más de 800 socios, Boomi está impulsando la transformación agéntica, ayudando a empresas de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo “Boomi”, el logotipo de la "B" y Boomiverse son marcas comerciales registradas de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales en EE. UU. y otros países. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Relaciones con los medios de comunicación:

Brandon Gubitosa



Comunicaciones Corporativas Globales



brandon.gubitosa@boomi.com

+1.845.642.5798