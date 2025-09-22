Boomi designa a Keyur Ajmera como Director de Información

Líder tecnológico veterano impulsará la estrategia de TI global de Boomi y acelerará la innovación a escala.

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi™, líder en automatización basada en IA anunció hoy el nombramiento de Keyur Ajmera como Director de Información, responsable de impulsar la estrategia global de TI, los sistemas empresariales, la ciberseguridad y las operaciones digitales de Boomi. Ajmera se centrará en escalar la tecnología para impulsar el rápido crecimiento de Boomi, fortalecer la base de TI de la compañía para la adopción de la IA y garantizar la excelencia operativa a medida que Boomi acelera su transformación de agente. Reportará directamente al Presidente de Operaciones Globales y Director Financiero, Val Rainey.









Ajmera, quien recientemente se desempeñó como Vicepresidente Sénior de Operaciones Tecnológicas e Innovación en Towne Park y anteriormente como el primer CIO de iCIMS, aporta más de dos décadas de experiencia en liderazgo de TI empresarial, transformación digital y operaciones de producto. Ha ocupado puestos directivos en AppDynamics (una empresa de Cisco), PwC, INTTRA y Deutsche Bank, con una trayectoria demostrada en el escalamiento de negocios basados ​​en la tecnología, el impulso de transformaciones culturales y técnicas, y la dirección de equipos globales en EE. UU., Europa y Asia. Su experiencia abarca la adopción de la IA empresarial, el análisis de datos, la ciberseguridad, la gestión del ciclo de vida del producto y la integración de fusiones y adquisiciones.

“Keyur es un líder de vanguardia y versátil con amplia experiencia en el escalamiento de organizaciones tecnológicas”, afirmó Steve Lucas, director ejecutivo de Boomi. “Su nombramiento marca otro hito en la trayectoria de crecimiento de Boomi, a medida que continuamos expandiéndonos a nivel global y acelerando las operaciones de IA. Con el liderazgo de Keyur, Boomi fortalecerá aún más su base de TI y seguridad, aprovechará los datos para generar valor y hará realidad nuestra visión de transformación de agente”.

“Sumarme a Boomi en este momento crucial es una oportunidad increíble”, afirmó Ajmera. “A medida que la IA transforma las industrias, el éxito depende de datos conectados y confiables. Boomi se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a las empresas a simplificar la complejidad y generar nuevo valor mediante la IA de agente. Espero fortalecer la base de TI de Boomi para que podamos escalar con confianza y demostrar el poder transformador de nuestra plataforma”.

Acerca de Boomi

Boomi, líder en automatización impulsada por IA, permite a organizaciones del mundo entero conectarlo todo, automatizar procesos y acelerar resultados. La Boomi Enterprise Platform —que incluye Boomi Agentstudio— unifica integración y automatización junto con la gestión de datos, API y agentes de IA en una solución integral. Con la confianza de más de 25 000 clientes y respaldada por una red de más de 800 socios, Boomi impulsa la transformación agéntica y ayuda a empresas de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Puede obtener más información en boomi.com.

