Boomi Agentstudio es adoptada masivamente y la Plataforma Empresarial Boomi se consolida como un referente de la inteligencia artificial agéntica a escala empresarial

Clientes como Lexitas, SPIE y Avalara están entre las organizaciones que ya exploran las posibilidades de Boomi Agentstudio e impulsan este crecimiento sostenido y el despliegue de más de 50 000 agentes de IA que operan actualmente en entornos productivos alrededor del mundo

Boomi™, líder en automatización impulsada por IA, anunció hoy que Boomi Agentstudio logró rápidamente la adopción tanto por clientes como por socios de Boomi. Clientes como Lexitas, SPIE y Avalara ya están explorando las posibilidades de Agentstudio, lo que subraya la posición de la Plataforma Empresarial Boomi (Boomi Enterprise Platform) como predilecta para IA agéntica a escala empresarial. Aprovechando este impulso, organizaciones de todo el mundo han desplegado más de 50 000 agentes de IA que se encuentran funcionando en entornos productivos. Boomi y sus socios han publicado más de 300 plantillas de flujos de trabajo agéntico en el Boomi Marketplace, lo que ayuda a las organizaciones a acelerar la transformación agéntica en múltiples sectores e industrias.









Los clientes escalan e implementan agentes de IA en entornos de producción

Desde mayo de 2025 Boomi Agentstudio está disponible en general. Desde entonces, su adopción empresarial ha crecido velozmente y avanzado de lo experimental a la producción a gran escala. En solo unos meses, los clientes han multiplicado por 10 la cantidad de agentes creados, gestionados e implementados, lo que evidencia la aceleración con que las organizaciones están adoptando Boomi para operar con IA.

"Boomi Agentstudio nos brinda la oportunidad de reinventar nuestra visión sobre los alcances que la automatización tiene para nuestro negocio", dijo John Baker, director de Tecnología de la Información de Lexitas. "La promesa de orquestar agentes que actúen, se adapten y colaboren con equipos de manera transversal nos entusiasma por la posibilidad de ir mucho más allá de la automatización de tareas simples."

Nuestros socios impulsan la innovación de agentes a gran escala

El ecosistema de socios de Boomi también está impulsando este crecimiento al utilizar Boomi Agentstudio para construir y publicar agentes que los clientes pueden utilizar directamente. Hoy, Boomi y sus socios han puesto a disposición más de 300 plantillas de flujos de trabajo agéntico —con nuevas soluciones añadidas regularmente— en el Boomi Marketplace. Desarrollados por integradores de sistemas líderes como Tech Mahindra, Onepoint, Sage IT y Jade Global, estos agentes permiten a los clientes acceder rápidamente a soluciones validadas y listas para usar que abordan desafíos empresariales reales; lo que reduce el tiempo y costo necesarios para implementar inteligencia artificial.

Atul Soneja, director de Operaciones de Tech Mahindra (NSE: TECHM), un proveedor global líder de consultoría tecnológica y soluciones digitales para empresas de diversos sectores , comentó "a medida que las empresas pasan de experimentos de IA a la producción, el verdadero punto de inflexión radica en la automatización agéntica: debe tener gobernanza, ser confiable y medible. Al construir y publicar agentes de IA en el Boomi Marketplace, Tech Mahindra , ofrece soluciones probadas y reutilizables a clientes de todo el mundo. Con Boomi, la velocidad con la que podemos llevar nuevas ofertas al mercado es inigualable, y los clientes se benefician de inmediato de agentes listos para funcionar en entornos productivos".

La confianza y el control están perfilando el futuro de los agentes de IA

Para equilibrar la innovación rápida y el control, Boomi Agentstudio integra la gobernanza directamente en su diseño. Desde el monitoreo y la detección de anomalías hasta la gestión completa del ciclo de vida del agente, las empresas obtienen las medidas de seguridad necesarias para obtener los beneficios de la IA agéntica, sin comprometer la credibilidad ni el cumplimiento normativo.

Los expertos de la industria enfatizan la importancia de la gobernanza a medida que las empresas avanzan sus agentes de IA hacia la producción."A medida que las organizaciones pasan de experimentar con agentes de IA a ponerlos en funcionamiento en entornos estratégicos para la operación, la gobernanza se vuelve innegociable", declaró Nick Patience, vicepresidente y líder del área de Plataformas de IA en Futurum. "Sin visibilidad ni control, los agentes pueden generar riesgos en lugar de valor. Los proveedores que ofrecen gobernanza junto con un soporte multiplataforma están dirigiendo el futuro de la transformación agéntica empresarial".

“Los clientes están haciendo avanzar a los agentes de IA hacia la producción, y los socios están llevando nuevas soluciones al mercado a una velocidad récord; todo gestionado por Boomi Agentstudio”, dijo Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. "Este doble impulso refleja la fortaleza única de la Plataforma Empresarial Boomi: fomenta la innovación y, al mismo tiempo, garantiza la gobernanza, confianza y escala empresarial. Junto con nuestros clientes y socios, estamos construyendo el futuro de la transformación agéntica".

El siguiente nivel de la transformación agéntica

Boomi Agentstudio ha evolucionado rápidamente con nuevas capacidades empresariales diseñadas para acelerar la innovación, fortalecer la gobernanza y simplificar la adopción de IA a gran escala.

Gobernanza multiplataforma de agentes: Las empresas pueden registrar y gobernar agentes de Amazon, Salesforce, Microsoft y cuentas personalizadas mediante API abiertas, todo dentro de la torre de control de agentes de Boomi (Boomi Agent Control Tower). Esto proporciona una fuente única de referencia para gestionar los agentes de IA en toda la organización, ofreciendo una visibilidad y consistencia incomparables.

Las empresas pueden registrar y gobernar agentes de Amazon, Salesforce, Microsoft y cuentas personalizadas mediante API abiertas, todo dentro de la torre de control de agentes de Boomi (Boomi Agent Control Tower). Esto proporciona una fuente única de referencia para gestionar los agentes de IA en toda la organización, ofreciendo una visibilidad y consistencia incomparables. Detección de anomalías de agentes: Boomi monitorea continuamente el comportamiento de los agentes para detectar irregularidades en tiempo real. Esto ayuda a las organizaciones a resolver problemas más rápido, proteger mejor los sistemas de posibles vulneraciones y garantizar que los agentes siempre funcionen según lo planificado.

Boomi monitorea continuamente el comportamiento de los agentes para detectar irregularidades en tiempo real. Esto ayuda a las organizaciones a resolver problemas más rápido, proteger mejor los sistemas de posibles vulneraciones y garantizar que los agentes siempre funcionen según lo planificado. Compatibilidad con Model Context Protocol (MCP): Boomi ofrece soporte completo de MCP mediante selección, organización y exposición de API; así como integraciones, servicios y herramientas reutilizables, compatibles con MCP, que los agentes pueden descubrir y utilizar sin inconvenientes. Esto permite a las empresas extender su ecosistema de forma segura y acelerar los resultados agénticos, sin necesidad de hacer reconstrucciones.

Boomi ofrece soporte completo de MCP mediante selección, organización y exposición de API; así como integraciones, servicios y herramientas reutilizables, compatibles con MCP, que los agentes pueden descubrir y utilizar sin inconvenientes. Esto permite a las empresas extender su ecosistema de forma segura y acelerar los resultados agénticos, sin necesidad de hacer reconstrucciones. Resultados esperables: Con entradas/salidas estructuradas (I/O), los agentes de IA pueden comunicarse con los sistemas empresariales usando formatos predecibles y legibles por máquina. Esto asegura una orquestación fluida de múltiples agentes, reduce errores y facilita el avance de los flujos de trabajo complejos listos para la producción.

Con entradas/salidas estructuradas (I/O), los agentes de IA pueden comunicarse con los sistemas empresariales usando formatos predecibles y legibles por máquina. Esto asegura una orquestación fluida de múltiples agentes, reduce errores y facilita el avance de los flujos de trabajo complejos listos para la producción. Más de 300 plantillas de flujos de trabajo agéntico: Junto con sus socios, Boomi ofrece un ecosistema próspero con más de 300 flujos de trabajo agéntico que abordan casos de uso comunes en cada área e industria. Estas plantillas permiten a los equipos comenzar rápidamente, omitir puntos de partida genéricos y enfocarse en adaptar los agentes a las necesidades específicas de su empresa.

Junto con sus socios, Boomi ofrece un ecosistema próspero con más de 300 flujos de trabajo agéntico que abordan casos de uso comunes en cada área e industria. Estas plantillas permiten a los equipos comenzar rápidamente, omitir puntos de partida genéricos y enfocarse en adaptar los agentes a las necesidades específicas de su empresa. Registros de telemetría centralizados: Todas las actividades de los agentes se capturan en registros de telemetría de 30 días. Esto proporciona a las empresas visibilidad completa de acciones de usuarios y sistemas, garantizando responsabilidad, cumplimiento normativo y control operativo.

Aprovechando el impulso de Agentstudio, la incorporación de Agent Step refuerza aún más el liderazgo de Boomi como plataforma predilecta para la transformación agéntica. Agent Step incorpora agentes de IA directamente en los procesos de integración dentro del conocido Boomi Process Canvas, y la inteligencia se traslada justo al lugar y momento donde los desarrolladores trabajan. El traspaso de la lógica estática a la toma de decisiones en tiempo real y consciente del contexto permite a las empresas ascender a nuevos niveles de hiperproductividad y resiliencia en sus flujos de trabajo automatizados. En el panorama empresarial actual impulsado por IA, esta capacidad de conectar la inteligencia de manera fluida dentro de los procesos de integración ya no es opcional: es indispensable.

