Bolsonaro tiene claras sus alternativas en el futuro: Estar preso, muerto o ganar la presidencia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, expresó los tres posibles alternativas que avizora tras el resultado electoral de los comicios presidenciales que se celebrarán en el 2022.

Según el mandatario brasileño, existen tres alternativas: ir a la cárcel, estar muerto o ganar las elecciones presidenciales.

“Tengo tres alternativas para mi futuro: estar en la cárcel, estar muerto o ganar“, dijo el gobernante durante una reunión con líderes evangélicos.

Bolsonaro resaltó que espera nunca ser encarcelado porque hasta el momento ha trabajado bien y no hay causales para ser llevado a prisión.

“Puede estar seguro de que la primera alternativa no existe. Estoy haciendo lo correcto y no le debo nada a nadie. Siempre donde ha estado la gente, he estado yo”, dijo sobre una de las alternativas.

En ese sentido, señaló que las investigaciones en su contra por parte del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE) socavan la democracia por ser medias arbitrarias a la justicia.

“Ningún hombre aquí en la Tierra me va a amedrentar”, indicó Bolsonaro sobre las cinco pesquisas que rezan sobre él por distintas investigaciones, entre estas electorales.

La plática de las tres alternativas de su futuro se dan mientras varios aliados del gobernante han sido objeto de operaciones contra actos ofensivos a la democracia y a las instituciones del Estado.

Las acciones incluyeron al diputado federal y pastor evangélico Otoni de Paula, uno de los cercanos a Bolsonaro.

Expertos destacaron que entre las desventajas del gobiernos está el incremento de la pobreza, inflación, desempleo y manejo de la pandemia.

Asimismo, Bolsonaro habló de las alternativas a pocos días que mostrara su fuerza militar con el objetivo de presionar a los diputados y al poder Judicial a implementar el voto impreso en las próximas elecciones presidenciales.