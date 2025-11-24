Bolsonaro intentó quitarse la tobillera electrónica y culpa a los medicamentos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que los medicamentos prescritos por su equipo médico le produjeron alucinaciones, situación que habría motivado su polémico intento de abrir la tobillera electrónica que supervisa su arresto domiciliario.

El caso ha generado debate en la opinión pública brasileña acerca de las condiciones y la salud del exmandatario en medio de su proceso judicial.

Según Bolsonaro, los fuertes medicamentos recetados durante su reclusión provocaron episodios de desorientación y confusión mental (alucinaciones) alucinaciones.

En una reciente declaración, insistió en que no tenía intención de evadir el monitoreo de las autoridades, sino que su accionar habría estado influenciado por alteraciones en su percepción de la realidad.

Declaraciones de Bolsonaro tras el incidente

Bolsonaro explicó ante sus seguidores y medios de comunicación que “nunca busqué escapar ni violar ninguna regla”, reiterando que el malestar y supuestas alucinaciones fueron causadas por los fármacos.

La defensa del exmandatario solicitó que se tenga en cuenta el informe médico al evaluar el incidente.

El episodio ocurrió mientras cumple prisión domiciliaria, tras las investigaciones por su supuesto intento de interferencia en el proceso electoral de 2022.

La vigilancia mediante la tobillera electrónica es una de las medidas dispuestas por las autoridades para restringir sus movimientos.

El caso recuerda situaciones similares vividas por otros personajes públicos en prisión domiciliaria en Latinoamérica, donde el uso de dispositivos electrónicos de control se ha incrementado en los últimos años.