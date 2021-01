Bolsonaro asegura que en Brasil nunca será legal el aborto

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reaccionó ante la aprobación del aborto en Argentina y aseguró que en su país nunca será legalizado.

Bolsonaro, conocido por sus polémicos comentarios, lamentó profundamente la decisión, específicamente por la vida de los niños argentinos que serán ‘asesinados’.

‘Lamento profundamente la vida de los niños argentinos, ahora sujetos a ser cortados en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado’, dijo el gobernante su percepción de que en Brasil nunca será legal el aborto.

En otro posteo en Twitter, el mandatario brasileño indicó que protegerá la vida de los inocentes. “En la medida en que dependa de mí y de mi gobierno, el aborto nunca será aprobado en nuestro suelo. ¡Siempre lucharemos por proteger la vida de los inocentes!”, escribió.

– Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020