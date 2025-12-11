Bolivia anuncia el mayor hallazgo de huellas de dinosaurios del siglo

Bolivia ha presentado uno de los descubrimientos paleontológicos más sorprendentes de las últimas décadas: más de 16.600 huellas de dinosaurios identificadas en el Parque Nacional Torotoro. El registro, que incluye pisadas, marcas de nado y rastros de arrastre de cola, es considerado el conjunto más abundante y diverso documentado hasta la fecha, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la vida de estos animales hace más de 66 millones de años.

El hallazgo se concentró en Carreras Pampa, ahora reconocido como el sitio con la mayor cantidad de huellas de dinosaurios terópodos en el mundo. En un área de más de 7.400 metros cuadrados, los investigadores registraron pisadas de distintos tamaños, impresiones de aves y casi 300 rastros vinculados al desplazamiento en agua.

Las huellas se preservaron durante el Cretácico tardío, cuando la región era un sistema de lagos y llanuras fangosas que capturaban los pasos de los animales antes de quedar cubiertos por sedimentos. El estudio estuvo dirigido por el paleontólogo Raúl Esperante, junto a un equipo internacional de más de 20 especialistas, quienes entre 2019 y 2024 emplearon escaneos 3D, fotogrametría y mediciones detalladas para documentar cada rastro.

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento son las marcas de nado, que muestran a los dinosaurios impulsándose en el fondo fangoso del antiguo lago, así como los raros rastros de arrastre de cola, evidencias poco comunes debido a que la mayoría mantenía la cola elevada.

El yacimiento de Torotoro se consolida así como un laboratorio natural clave para reconstruir el comportamiento, la movilidad y la interacción de los dinosaurios en su hábitat original.