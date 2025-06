Boda Bezos-Sánchez en Venecia: Kim Kardashian entre los famosos que llegan mientras comienzan las celebraciones

Venecia se convierte esta semana en el escenario de una de las bodas más esperadas del año, la del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, y la experiodista Lauren Sánchez. La pareja, comprometida desde hace dos años, ha iniciado una celebración de tres días que reunirá a unos 200 invitados VIP en distintos rincones de la histórica ciudad italiana.

El evento comenzó a tomar forma el miércoles, cuando Sánchez fue vista saliendo del exclusivo hotel Aman en un elegante taxi acuático, luciendo un vestido vintage de Alexander McQueen. La lista de invitados incluye rostros conocidos como Ivanka Trump, Kim Kardashian, Oprah Winfrey y Tom Brady, quienes ya han comenzado a llegar a la ciudad en medio de estrictas medidas de seguridad.

Según medios como Reuters, el primer evento oficial se celebrará en la iglesia Madonna dell’Orto, del siglo XIV, que será cerrada al público desde la tarde hasta la medianoche del jueves. Este emblemático lugar alberga obras del pintor Tintoretto y es uno de los sitios clave en el itinerario de la boda.

A pesar del glamour, la ceremonia no ha estado exenta de polémica. El grupo activista No Space for Bezos ha amenazado con protestas y bloqueos en los canales venecianos, lo que obligó a modificar algunos de los planes. Uno de los eventos principales fue trasladado de un espacio céntrico a un antiguo astillero en las afueras de la ciudad.

La organización del enlace está a cargo de los planificadores Lanza y Baucina, conocidos por haber coordinado la boda de George y Amal Clooney también en Venecia. En un intento por reducir el impacto sobre la ciudad, la pareja ha optado por usar mayoritariamente proveedores locales. Entre ellos destacan la tradicional pastelería Rosa Salva y la cristalería artesanal de Murano Laguna B.

Unos 30 taxis acuáticos de lujo han sido reservados para la ocasión, junto con varias góndolas, según confirmaron operadores turísticos y la asociación de gondoleros.

Mientras tanto, uno de los secretos mejor guardados sigue siendo el vestido de novia de Sánchez. Fuertes rumores apuntan a la casa italiana Dolce & Gabbana como la encargada de diseñarlo, aunque también se menciona a Oscar de la Renta como posible opción para los múltiples atuendos previstos durante los tres días de festejos.

El enlace promete ser uno de los más recordados del año, combinando lujo, historia, tensiones sociales y una ciudad que ha sido testigo de algunas de las bodas más emblemáticas del mundo.