Bobbi Brown Cosmetics presenta a Sara Foster como embajadora mundial de la marca

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Bobbi Brown Cosmetics se enorgullece de anunciar que la actriz, empresaria y presentadora de podcasts Sara Foster será su nueva embajadora global, lo que marca el comienzo de una colaboración a largo plazo que pondrá de relieve la campaña “Effortlessly Put-Together” (Impecable sin esfuerzo) de la marca y celebrará su filosofía atemporal de confianza a través de la simplicidad.

Conocida por la agudeza de su sentido del humor, su franqueza y su visión moderna de la belleza, Sara se ha convertido en la voz de las mujeres que buscan el equilibrio en medio de una vida ajetreada y polifacética. Siendo cofundadora de la marca de moda Favorite Daughter, copresentadora del exitoso podcast The World's First Podcast, productora ejecutiva de Nobody Wants This de Netflix y madre devota, ella encarna el espíritu de Bobbi Brown: una belleza real que funciona en la vida real.

“Bobbi Brown siempre ha destacado a las mujeres reales y la belleza real, y eso es lo que me atrajo de esta colaboración”, comentó al respecto Sara Foster. “Los productos son fáciles de usar, confiables y me hacen sentir segura de mi misma”.

La campaña de debut de Sara, – Effortlessly Put-Together –, que se presentará a nivel mundial en octubre de 2025, destaca tres de los productos más queridos de Bobbi Brown: Long-Wear Cream, Shadow Stick, Skin Corrector Stick y Extra Plump Lip Serum. Diseñada para mujeres que quieren lucir un look impecable en pocos minutos, la campaña capta a la perfección la perspectiva que tiene Sara de la belleza: sencilla y sin complicaciones.

“Sara encarna la naturalidad, el humor y la autenticidad que caracterizan a Bobbi Brown. Es reconocida desde hace tiempo por su ingenio veloz y un estilo impecable sin esfuerzo”, aseguró por su parte Lahnie Strange, vicepresidente ejecutiva y directora general de Bobbi Brown Cosmetics. “Ha logrado muchas cosas, pero todo siempre con humor y conciencia de sí misma y ese equilibrio refleja perfectamente cómo es la belleza para Bobbi Brown: segura, moderna y nunca complicada”.

Esta colaboración abarca también las redes sociales, los canales digitales y minoristas, con contenido exclusivo entre bastidores, narraciones en la voz de Sara y un énfasis continuo en los productos que empoderan a las mujeres para que se sientan seguras y arregladas, sin esfuerzo.

Siga a @BobbiBrown y @SaraFoster para saber más sobre la colaboración.

Acerca de Sara Foster

Sara Foster es actriz cómica, productora y empresaria. Es cofundadora de la marca de moda contemporánea Favorite Daughter, copresenta el podcast galardonado The World's First Podcast y es productora ejecutiva de la aclamada serie de Netflix Nobody Wants This, que fue nominada a los Globos de Oro, los Emmy y los Critics Choice Awards, además de haber sido galardonada con los premios AFI. Tras el éxito de la primera temporada, Foster y su hermana Erin firmaron un acuerdo global con 20th Television, bajo el paraguas de Disney, con el fin de desarrollar nuevos proyectos. Además de su trabajo en el mundo del entretenimiento y la moda, Foster cofundó Oversubscribed Ventures, un fondo que invierte en marcas líderes de consumo y tecnología. En octubre de 2025, fue nombrada embajadora mundial de Bobbi Brown Cosmetics.

Acerca de Bobbi Brown

MAQUILLAJE SIN ESFUERZO. BELLEZA NATURAL.

Fundada por una maquilladora de Nueva York en 1991, ayudamos a cambiar el concepto de la belleza con una cosmética que no solo anima a todos a ser como son, sino también a sentirse orgullosos de su aspecto.

Y si bien nuestras raíces están en el arte, nuestro objetivo siempre ha sido la facilidad, con productos que se adaptan a la vida cotidiana, tonos perfectos y rutinas sin esfuerzo que realzan la belleza natural. Porque basta con combinar unos pocos productos para sentirse bien.

