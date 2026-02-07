Bob Marley cumple 81 años: su legado musical y cultural sigue más vivo que nunca

Robert Nesta Marley, ícono mundial del reggae y símbolo de mensajes de paz y unidad, nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Saint Ann, Jamaica, entonces colonia británica. Falleció el 11 de mayo de 1981 en Miami, Florida, a los 36 años, tras luchar contra un melanoma poco común. A más de cuatro décadas de su muerte, su influencia cultural y musical continúa vigente a nivel global.

En 2023, Los Ángeles fue sede de la primera residencia en Estados Unidos dedicada a su trayectoria con la exposición Bob Marley One Love Experience, presentada en Ovation Hollywood. La muestra reunió el archivo completo de Marley en el Rock & Roll Hall of Fame, además de fotografías inéditas, objetos personales, instrumentos, manuscritos, material audiovisual y obras artísticas inspiradas en su figura. Un espacio especial estuvo dedicado al legado familiar y al trabajo filantrópico de los Marley.

Actualmente, la ciudad de Las Vegas alberga una ambiciosa propuesta que celebra su vida y mensaje. Desde el 18 de julio de 2024, el Mandalay Bay Resort and Casino presenta Bob Marley Hope Road, una experiencia inmersiva que combina música, narrativa y elementos multisensoriales. El proyecto fue desarrollado en colaboración con Cedella Marley, Ziggy Marley, Primary Wave Music y la productora Five Currents.

La producción ofrece dos formatos distintos: una experiencia interactiva durante el día y un espectáculo en vivo por la noche, con el objetivo de acercar al público a la esencia del mensaje “One Love”. Sus creadores destacan que no se trata solo de un homenaje, sino de una reinterpretación moderna del impacto cultural de Marley, pensada tanto para seguidores de toda la vida como para nuevas generaciones.

Además, en Universal CityWalk, en el sur de California, los admiradores del artista pueden visitar un restaurante temático dedicado a Bob Marley, donde se exhiben objetos del cantante en un ambiente inspirado en el Caribe. El menú incluye platillos tradicionales como jerk chicken, estofado de rabo de res, coliflor al jerk y cabrito al curry.

La expansión del reggae fuera de Jamaica comenzó décadas atrás, impulsada por la difusión radial de artistas como Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Johnny Nash y Millie Small, así como por el trabajo del productor Chris Blackwell, fundador de Island Records, quien llevó este género a audiencias internacionales.

El investigador y autor Roger Steffens ha sido una figura clave en la preservación de esta historia. Ha escrito varios libros sobre Bob Marley y el reggae, conducido programas radiales de gran alcance y ofrecido conferencias en instituciones como la Biblioteca del Congreso y el Rock & Roll Hall of Fame, contribuyendo a mantener viva la memoria y el mensaje del legendario músico jamaicano.