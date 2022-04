Board International designa a Paul Smith como Chief Financial Officer (director financiero)

El antiguo CFO de IFS aporta a Board más de 30 años de liderazgo financiero tecnológico y de experiencia en inversiones en SaaS

CHIASSO, Suiza y BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, el proveedor de la plataforma de toma de decisiones número uno, ha anunciado hoy el nombramiento de Paul Smith como Chief Financial Officer.





“ Paul es una autoridad en finanzas tecnológicas con una sólida trayectoria como experto en inversiones de negocio de SaaS (Software as a Service) de gran éxito”, explicó Marco Limena, CEO de Board International. “ Me complace dar la bienvenida a Paul al cargo de Chief Financial Officer, en un momento de cumplimiento de nuestros planes expansivos y de extraordinario impulso de la compañía”.

Paul Smith fue el anterior CFO en IFS, la corporación de software suiza, para la que desempeñó un papel fundamental en la transformación de un negocio de licencias perpetuas tradicionales y de estructura física con ventas e implementaciones de tipo local, en una compañía de SaaS en la nube con más del 50% de las implementaciones y el 25% de las ventas realizadas mediante socios comerciales.

Durante sus 10 años en la empresa, llevó a cabo e integró más de 15 adquisiciones y amplió las operaciones a 54 países, con un personal de 4.000 empleados, y consiguió el reconocimiento de su liderazgo en todos los mercados prioritarios.

Como experto en liderazgo financiero y en inversiones para grandes empresas tecnológicas, Smith ha situado a dos compañías tecnológicas, mediante el proceso de oferta pública inicial (IPO), en posiciones relevantes del índice Nasdaq, así como la preparación y venta de otros negocios a inversores de capital privado y compradores comerciales.

“ Estoy muy contento de unirme a un equipo tan positivo y entusiasta, con el que tendremos la enorme oportunidad, junto con accionistas exigentes, de ampliar y aumentar drásticamente el crecimiento”, comentó Paul Smith, Chief Financial Officer de Board International.

“ La plataforma de toma de decisiones y las soluciones Board están perfectamente situadas para el éxito en un mercado creciente, y espero repetir el fuerte impacto de liderazgo financiero obtenido con grandes empresas de SaaS y tecnológicas a lo largo de mi carrera, una vez más aquí, en Board”

Acerca de Board

Board es la plataforma # 1 para la toma de decisiones. Permite que las personas tengan un impacto transformador en su negocio, ayudándoles de forma intuitiva a jugar y crear datos en una plataforma de toma de decisiones flexible y todo en uno. Al unir Business Intelligence, Corporate Performance Management y Predictive Analytics, la plataforma Board permite a las empresas producir una visión única, precisa y completa de la información empresarial, obtener información procesable y lograr un control total del rendimiento en toda la organización.

Gracias a Board, empresas globales como como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG y HSBC han logrado transformar digitalmente su proceso de toma de decisiones.

Board International ha sido reconocida durante mucho tiempo por analistas líderes y expertos en la materia, incluidos Gartner, Nucleus y Dresner.

www.board.com

