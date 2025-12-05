Board es reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ para software de planificación financiera por cuarto año consecutivo

El cuarto posicionamiento consecutivo refleja la solidez de la visión y la capacidad de ejecución de Board

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, la plataforma líder de planificación empresarial (Enterprise Planning Platform), anunció hoy que fue reconocida como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2025 para software de planificación financiera. Este reconocimiento marca el cuarto año consecutivo en que la empresa se posiciona en el cuadrante de líderes.





La plataforma de planificación empresarial de Board integra los procesos de planificación en toda la empresa, lo que permite la planificación estratégica, financiera y operativa con análisis y uso compartido de datos casi en tiempo real. Este enfoque unificado ha impulsado una fuerte adopción en la planificación financiera y operativa en los sectores de manufactura, bienes de consumo envasados (CPG) y comercio minorista.

“Estamos orgullosos de volver a ser reconocidos como líder en el Gartner Magic Quadrant para software de planificación financiera”, afirmó Jeff Casale, director ejecutivo de Board. “Para Board, esto refleja nuestro compromiso sostenido de ayudar a las empresas a unificar la planificación estratégica, financiera y operativa en una sola plataforma, y a permitir que los equipos planifiquen de forma continua, tomen decisiones con confianza y alcancen un rendimiento superior en un entorno en constante cambio”.

Entre las principales innovaciones de la plataforma se destaca Flex Grid, una interfaz de próxima generación que ofrece planificación y análisis de autoservicio mediante visualización de datos, cálculos y paneles completamente renovados. El entorno Flex Grid proporciona fórmulas intuitivas y funciones avanzadas de dashboarding, lo que permite realizar planificación ascendente y descendente a gran escala. Los usuarios pueden trabajar con grandes volúmenes de datos, generar pronósticos detallados y modelar escenarios con rapidez y precisión en una interfaz familiar similar a Excel.

De cara al futuro, la hoja de ruta de producto de Board prevé agentes inteligentes específicos por rol y caso de uso, diseñados para actuar como colaboradores con profundo conocimiento en áreas como planificación y análisis financiero, control de gestión, comercialización y planificación de la cadena de suministro. En lugar de ofrecer un único agente genérico de IA, Board desarrollará una red de agentes especializados capaces de ejecutar tareas de manera independiente con una guía mínima. Estos agentes son nativos de la plataforma Board y utilizan el mismo modelo de datos, las mismas jerarquías de negocio y los mismos cálculos que emplean diariamente sus clientes.

“Lo que estamos construyendo es mucho más que una nueva funcionalidad de IA”, señaló David Marmer, vicepresidente sénior de producto en Board. “Consideramos que se trata de una evolución en la forma en que las empresas planifican, deciden y actúan, al brindar una familia de agentes específicos por rol y caso de uso que trabajan junto a las personas para habilitar una planificación más continua, inteligente y confiable”.

[1] Gartner, Magic Quadrant for Financial Planning Software, por Regina Crowder, Sid Sahoo, Mike Lashinsky, 1 de diciembre de 2025.

Acerca de Board

Board es la plataforma de planificación empresarial creada para acelerar el desempeño del negocio, habilitar una planificación continua e impulsar decisiones seguras y alineadas. Permite generar proyecciones más precisas gracias a la visibilidad en tiempo real de los datos internos y externos de la empresa. Unifica finanzas y operaciones en una única fuente de información confiable. Además, las experiencias potenciadas por IA para cada función permiten que los equipos tomen decisiones más inteligentes de forma continua, logrando resultados empresariales predecibles y rentables. Por eso, marcas globales visionarias como H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC y miles más confían en Board para desenvolverse con confianza en mercados complejos. Para obtener más información, visite www.board.com.

