BNP Paribas dona fondos a The Forgotten International, una organización sin fines de lucro independiente

Donan recaudación de notas estructuradas para destinar fondos a la escuela, el orfanato y la clínica médica en Perú

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–BNP Paribas, la principal institución financiera de Europa, se complace en anunciar hoy que ha donado u$s 170.000 a The Forgotten International, una organización independiente sin fines de lucro que desarrolla programas para mitigar la pobreza, tras una campaña filantrópica dirigida por el equipo de distribución de productos estructurados en el Continente Americano de BNP Paribas, efectuada durante el último trimestre de 2021.

Las donaciones recaudadas en la campaña se destinarán específicamente a uno de los proyectos importantes de la organización sin fines de lucro en La Comunidad de Niños Sagrada Familia, una escuela amplia, un orfanato y una clínica médica en Perú, que alberga a más de 1000 niños. La donación realizada por BNP Paribas constituye una parte de los ingresos de todas las notas estructuradas emitidas por el banco a clientes en el Continente Americano en el transcurso de los últimos tres meses del año. En total, los fondos financiarán unas 250.000 comidas para los niños de La Sagrada Familia.

Thomas Nazario, fundador de The Forgotten International, comentó: “ Agradezco sinceramente a BNP Paribas US y a sus clientes por dedicar su tiempo y energía a esta campaña para ayudar a miles de niños que tienen tan poco. En 2022, gracias a estos fondos se podrán servir unas 250.000 comidas, ofrecer mejores oportunidades educativas y generar un cambio realmente positivo en la vida de tantas personas. Todo eso sería imposible si no fuera por la naturaleza solidaria de este banco. Estamos seguros de que todos los que han participado en esta iniciativa sabrán apreciar la dimensión enorme del aporte que han hecho a la labor de este año en The Forgotten International”.

Al respecto, Gabriel Nguyen, jefe de ventas y distribución de productos estructurados de BNP Paribas, cuya labor resultó decisiva en el lanzamiento y ejecución de la campaña, señaló: “ Estoy encantado con el éxito de esta campaña que demuestra cómo nuestro esfuerzo de colaboración puede generar un impacto positivo directo en los proyectos en los que creemos”.

BNP Paribas tiene una larga trayectoria de compromiso con su comunidad global. El banco colabora desde hace años con The Forgotten International y el Orfanato y la Escuela de la Sagrada Familia y ha enviado a numerosos empleados a Perú para ayudar con la labor en el terreno. Además, el Grupo de Mujeres en Mercados Globales de la empresa organizó una exitosa campaña de recaudación de fondos dirigida por empleados para destinarlos a este proyecto en 2019.

La Comunidad de Niños Sagrada Familia

Fundada hace más de 30 años en Ventanilla, Perú por Miguel Rodríguez, La Sagrada Familia ha prosperado notablemente. Comenzó siendo un lugar seguro para que los niños de la calle fueran a dormir y se amplió sin cesar, primero convirtiéndose en una gran escuela, orfanato y clínica médica y luego con talleres vocacionales para niños que necesitan encontrar trabajo. Miguel llegó a esta misión después de experimentar una tragedia familiar y ahora pone su energía en brindar amor y cuidado a todos los niños que llegan a esta comunidad. Los ex alumnos de la Sagrada Familia ahora trabajan y al alcanzado el éxito como maestros, abogados y otras profesiones. El orfanato tiene a más de 1.000 niños en la escuela.

The Forgotten International

La misión de The Forgotten International es desarrollar programas que alivien la pobreza y el sufrimiento asociado con este flagelo tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo, en particular, el que afecta a las mujeres y los niños.

Para más información, visite www.theforgottenintl.org.

Acerca de BNP Paribas

BNP Paribas es el banco líder de la Unión Europea y un actor clave en la banca internacional. Opera en 68 países y cuenta con más de 193.000 empleados, de los cuales casi 148.000 están situados en Europa. El Grupo tiene posiciones clave en sus tres principales campos de actividad: Banca Minorista para las redes de banca minorista del Grupo y varios negocios especializados, como BNP Paribas Finanzas Personales y Arval, Servicios de Inversión y Protección para soluciones de ahorro, inversión y protección, y Banca Corporativa e Institucional, centrada en clientes corporativos e institucionales. Con un modelo sólido, diversificado e integrado, el Grupo ayuda a todos sus clientes (particulares, asociaciones comunitarias, empresarios, PYMEs, empresas y clientes institucionales) a realizar sus proyectos mediante soluciones que abarcan la financiación, la inversión, el ahorro y los seguros de protección. En Europa, BNP Paribas tiene cuatro mercados nacionales: Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. El Grupo está aplicando su modelo integrado de banca minorista en varios países mediterráneos, Turquía y Europa del Este, así como una amplia red en la parte occidental de Estados Unidos. Como actor clave en la banca internacional, el Grupo cuenta con plataformas y líneas de negocio líderes en Europa, una fuerte presencia en América y un negocio sólido y de rápido crecimiento en la región de Asia y el Pacífico.

BNP Paribas ha implementado un enfoque de Responsabilidad Social Corporativa en todas sus actividades, lo que le permite contribuir a la construcción de un futuro sostenible, al tiempo que garantiza el rendimiento y la estabilidad del Grupo.

Acerca de BNP Paribas en los EE. UU.

BNP Paribas ha construido una presencia fuerte y diversificada en los Estados Unidos para apoyar a su base de clientes. El banco emplea a unas 14.000 personas y está presente en Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Bank of the West atiende a más de 2 millones de particulares y pequeñas empresas a través de una red de 600 sucursales y centros de negocios. Los grandes clientes corporativos e institucionales son atendidos por la franquicia de Banca Corporativa e Institucional de BNP Paribas, que tiene presencia en las principales ciudades de EE.UU., además de tener un alcance global a través de una red de oficinas en EMEA y APAC. El banco también ofrece servicios de gestión de activos a través de BNP Paribas Gestión de Activos, así como Servicios Inmobiliarios y de Flotas mediante asociaciones.

Para más información, visite www.usa.bnpparibas.com/en/.

