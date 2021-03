Blue Yonder impulsará soluciones de cadena de suministro para Philip Morris International

La tabacalera internacional utilizará la solución de gestión de transporte de Blue Yonder

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Blue Yonder, líder mundial en cadena de suministro digital y realización de comercio omnicanal, anunció que Philip Morris International Inc. (PMI), una importante tabacalera internacional, ha seleccionado su solución de gestión de transporte (Transportation Management Solution, TMS) basada en software como servicio (Software as a Service, SaaS) y en la nube para completar su estrategia de cadena de suministro de extremo a extremo.

A medida que PMI continúa transformando su empresa para lograr un futuro sin humo mediante la comercialización de productos que no generan humo en todo el mundo, también adapta su cadena de suministro, incluida la gestión digital del transporte. Para respaldar a PMI, Blue Yonder proporcionará una solución escalable que ayudará a PMI a gestionar los fletes mundiales al brindar visibilidad, y esto que permitirá a la empresa planificar, optimizar y entregar las mercancías correctas mientras realiza un seguimiento central del costo total por entrega. Gracias a ello, PMI podrá brindar un mejor servicio a sus clientes empresariales o B2B (Business to Business) y mejorar la capacidad de extender su alcance para atender a su base de consumidores finales o B2C (Business to Consumer) mediante canales secundarios de distribución.

“ Estamos ansiosos por respaldar a PMI a medida que sigue comercializando su categoría de productos sin humo”, afirmó Johan Reventberg, presidente para Europa, Medio Oriente y África (Europe, Middle East, and Africa, EMEA) de Blue Yonder. “ Con el requerimiento de nuevos canales de cadena de suministro, la solución ayudará a PMI no solo a mejorar su agilidad de adaptación a los cambios de requisitos, sino también a fortalecer su resiliencia ante las condiciones cambiantes”.

Al hacer la transición hacia TMS de Blue Yonder y utilizar el poder de Microsoft Azure, PMI podrá transformar sus operaciones de transporte al gestionar rápida y eficientemente los procesos comerciales de extremo a extremo, desde modelado hasta planificación y ejecución, en múltiples medios de sistemas de transporte terrestre, marítimo y de entrega a domicilio. En última instancia, esto permitirá que PMI se comunique eficazmente y en tiempo real con su comunidad de transportistas sobre el estado de la entrega de sus productos. Blue Yonder desbloquea la visibilidad de las operaciones de transporte de llegada y de salida, además de las herramientas de colaboración entre el proveedor y el transportista, y brinda así una visión general integral de las oportunidades disponibles en toda la red de cadena de suministro de PMI.

La solución TMS de Blue Yonder representa un paso adelante hacia una plataforma digital abierta y permite un modelo operativo centrado en el cliente para PMI. El producto de Blue Yonder simplificará la operacion actual de gestión del transporte y, gracias a tecnologías de última generación, se integrará perfectamente al ecosistema actual de TI de PMI.

“ El transporte es un proceso estratégico y queríamos asegurar una mejor visibilidad y control de existencias de productos para ayudarnos a atender a nuestros clientes minoristas y satisfacer las necesidades cada vez mayores de nuestra categoría de productos sin humo”, señaló David Cutter, vicepresidente de Cadena de Suministro Global de PMI. “ TMS de Blue Yonder reunía todas las condiciones y está probado en el mercado. Estamos seguros de que serán un socio fundamental para nosotros a medida que seguimos desarrollando esta categoría”.

