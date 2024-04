Blue Yonder Anuncia un Acuerdo Vinculante para Adquirir One Network Enterprises por Aproximadamente 839 millones de Dólares para Crear un Ecosistema de Cadena de Suministro Multiempresa

El acuerdo supondrá una inversión aproximada de 1000 millones de dólares en adquisiciones desde el cuarto trimestre de 2023 y posiciona a Blue Yonder como proveedor de una plataforma de cadena de suministro integral unificada y un ecosistema de colaboración.

DALLAS y SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Blue Yonder, líder en la transformación digital de la cadena de suministro, continúa su marcha hacia la revolución de la cadena de suministro y anuncia hoy la firma de un acuerdo para adquirir One Network Enterprises (One Network) por aproximadamente 839 millones de dólares, sujeto a ajustes. One Network, proveedor de la Digital Supply Chain Network™, es conocido por sus servicios autónomos y de resiliencia y es uno de los principales proveedores mundiales de torres de control inteligentes. Una vez completada la operación, Blue Yonder estará en una posición ideal para atender las necesidades de los clientes en materia de planificación, ejecución, comercio y redes.





“Las cadenas de suministro se han vuelto más complejas y, a medida que más y más empresas reducen el riesgo a través de la diversificación del abastecimiento de productos a escala mundial, aumenta la demanda por compartir información y recursos en toda la cadena de valor. Esto, junto con el aumento de las interrupciones y los riesgos geopolíticos, han presionado a las organizaciones que ven ahora la necesidad de construir cadenas de suministro más resistentes y robustas”, declaró Duncan Angove, director ejecutivo de Blue Yonder. “Combinado con las capacidades de One Network, Blue Yonder se convertirá en una empresa referente en soluciones de cadena de suministro que puede ofrecer un ecosistema de cadena de suministro unificado, de extremo a extremo, lo suficientemente resistente como para soportar los desafíos actuales, y sintetizado con tecnologías innovadoras y preparadas para el futuro”.

La combinación de la Digital Supply Chain Network™ de One Network y las capacidades de la cadena de suministro de Blue Yonder crean un ecosistema que:

Ofrece optimización, orquestación y colaboración multiempresa en tiempo real, tanto dentro como fuera de una organización, en todos los niveles, desde los clientes a los transportistas, pasando por los proveedores y los proveedores de los proveedores.

Permite a los clientes pasar de la fase de planificación del pedido a la de ejecución de forma instantánea, eliminando el lapso de tiempo que normalmente transcurre desde la introducción del pedido hasta el inicio de su ejecución. Los clientes también pueden aprovechar un conjunto de datos más completo y procesable en todo el ecosistema multiempresa configurando alertas, beneficiándose de la automatización y aprovechando la inteligencia artificial (IA) generativa.

Proporciona visibilidad en tiempo real de toda la cadena de suministro, lo que permite a los clientes tomar medidas inmediatas a través de colaboración ascendente y descendente.

Unifica silos de datos dispares, permitiendo una visión holística a nivel ejecutivo de toda la cadena de suministro, algo que da lugar a la capacidad de optimizar y ejecutar automáticamente mediante tecnología de toma de decisiones prescriptiva en tiempo real.

Además, los transportistas y proveedores podrán aprovechar una gama de servicios diseñados específicamente para sus necesidades, entre los que se incluyen: gestión avanzada de la programación de envíos, seguimiento telemático y perspectivas predictivas, visibilidad en tiempo real de las tendencias de entrega a tiempo (por sitio, carril, transportista, centro de distribución) y la capacidad de gestión por excepción.

“Las cadenas de suministro siguen fragmentadas y se ven desbordadas por las perturbaciones. Lo que se necesita es una plataforma unificada que permita la orquestación, planificación y colaboración a varios niveles y que acelere los procesos con toma de decisiones y ejecución autónomas y semiautónomas entre socios comerciales. Este es el siguiente paso para crear una cadena de suministro resistente y colaborativa”, explicó Greg Brady, presidente y fundador de One Network. “Blue Yonder ofrece la cartera más completa del sector, que abarca desde la planificación hasta la ejecución. Junto con nuestra red y nuestra plataforma multiempresa y multinivel, estamos preparados para formar el pilar fundamental de esta nueva cadena de suministro del futuro”.

Gracias a la revolucionaria plataforma y red multipartita de One Network, que cuenta con más de 150 000 socios comerciales, los clientes de Blue Yonder se beneficiarán de un ecosistema que:

Acelera la toma de decisiones de principio a fin, con una mayor visibilidad de los materiales, recursos, cargas, rutas y capacidad.

Ofrece información y predicciones en tiempo real, lo que permite actuar en todo el ecosistema de la cadena de suministro, reducir las interrupciones y aumentar su capacidad de recuperación.

Comparte datos de manera fluida a lo largo de toda la cadena de suministro, incluidos proveedores y transportistas, lo que permite conocer mejor las posibles interrupciones y mitigar los riesgos.

Mejora los procesos de colaboración entre proveedores y transportistas (desde la creación del pedido hasta la programación y el cumplimiento), que pasan de días a minutos, eliminando imprecisiones, reduciendo el tiempo y disminuyendo los costos.

Facilita el camino hacia la gestión autónoma de la cadena de suministro mediante Smart Prescriptions™, flujos adaptables y visualizaciones interactivas, impulsadas por tecnología de IA propia.

El cierre de la adquisición está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones, incluidas las autorizaciones reglamentarias necesarias, y se espera que se produzca en el segundo o tercer trimestre de 2024. Este acuerdo es un claro indicador del impulso de Blue Yonder en el espacio de gestión de la cadena de suministro y, cuando se complete, marcará aproximadamente 1000 millones de dólares en inversiones de fusiones y adquisiciones que abarcan tres operaciones de compra desde el cuarto trimestre de 2023. Este anuncio se produce tras la adquisición por parte de Blue Yonder de flexis, que ofrece capacidades de planificación de fábrica, secuenciación y asignación de huecos, y Doddle, que ofrece soluciones de gestión de devoluciones y logística inversa.

Acerca de One Network Enterprises

One Network Enterprises (ONE) es un importante proveedor mundial de torres de control inteligentes y de la Digital Supply Chain Network™. Sus soluciones ofrecen a los gestores y ejecutivos de la cadena de suministro visibilidad y control integral con un modelo de datos y un punto de referencia, desde la materia prima hasta la entrega en la última milla. Impulsado por NEO, la tecnología de aprendizaje automático y agente inteligente de One Network, permite una planificación y ejecución ideales, a través del suministro entrante, el cumplimiento de pedidos salientes y la logística, haciendo coincidir la demanda con la oferta disponible en tiempo real. Póngase a la vanguardia de su sector ofreciendo los más altos niveles de servicio y calidad de producto al menor costo posible. Visite: www.onenetwork.com

Acerca de Blue Yonder

Blue Yonder es el líder mundial en la transformación digital de la cadena de suministro. Minoristas, fabricantes y proveedores de logística de todo el mundo utilizan Blue Yonder para optimizar sus cadenas de suministro, desde la planificación hasta el cumplimiento, la entrega y las devoluciones. Las soluciones de cadena de suministro interoperables e integradas en IA de Blue Yonder están conectadas de principio a fin a través de una plataforma unificada y una nube de datos, lo que permite a las empresas colaborar en tiempo real en todas las funciones. Todo ello favorece una toma de decisiones más ágil, una mayor satisfacción del cliente, un crecimiento rentable y unas cadenas de suministro más resistentes y sostenibles. Blue Yonder – Fulfill your Potential ™ blueyonder.com

