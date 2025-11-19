Bloomberg advierte una inminente caída del dólar: El Sur Global está perdiendo confianza en la moneda 

En los últimos meses, el debate sobre el posible fin del dominio del dólar en la economía global ha ganado fuerza.

El “fin del dominio del dólar” no solo preocupa a economistas, sino que también genera incertidumbre entre gobiernos y mercados, según un reciente análisis de Bloomberg citado por diversos medios internacionales.

El medio reporta que el Sur Global está perdiendo la confianza en el dólar y busca activamente alternativas.

Este cambio responde a las políticas de Washington, que afectan no solo a los adversarios de EEUU, sino también a sus aliados, y a los crecientes cambios en el escenario geopolítico, donde la moneda se utiliza como herramienta de presión.

Factores que amenazan la supremacía del dólar



Históricamente, el dólar estadounidense ha sido la moneda de referencia para las transacciones comerciales internacionales y las reservas de bancos centrales.

Sin embargo, el surgimiento de alternativas, como el yuan chino y acuerdos bilaterales en monedas locales, ha disminuido su proporción en las reservas mundiales.

Los expertos destacan que, además de los cambios en el comercio mundial, las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos han motivado a algunos países a buscar alternativas para proteger sus economías.

Aunque el dólar goza de fortaleza y sigue siendo la moneda dominante a nivel mundial, la realidad ha cambiado desde principios del siglo, cuando representaba más del 70 % de las reservas mundiales de divisas, mientras que ahora este índice ha caído por debajo del 60 %.

Según el informe de Bloomberg, el aumento de la deuda estadounidense, las tensiones geopolíticas y el crecimiento de economías emergentes contribuyen a la búsqueda de monedas diferentes al dólar.

Aunque aún no existe un reemplazo inmediato, la tendencia indica que la hegemonía del dólar podría verse desafiada en los próximos años.