Blake Lively demanda a Justin Baldoni y salen a la luz mensajes de apoyo de Taylor Swift

En diciembre de 2024, la actriz Blake Lively presentó una demanda por presunto acoso sexual contra el actor y director Justin Baldoni, con quien había trabajado en la película Romper el círculo. La acción legal dio paso a un conflicto que rápidamente trascendió el ámbito judicial y se instaló en el centro del debate mediático, atrayendo la atención de la industria del entretenimiento y del público.

Durante el proceso, Lively recibió el respaldo de diversas figuras públicas, entre ellas la cantante Taylor Swift, amiga cercana de la actriz. De acuerdo con documentos judiciales citados por TheWrap, ambas intercambiaron mensajes privados en los que comentaban la situación y expresaban opiniones contundentes sobre Baldoni y el impacto que podrían tener las acusaciones.

Uno de esos mensajes, enviado por Swift a Lively poco antes de que The New York Times publicara un reportaje detallando la denuncia, hacía referencia a una nota difundida por la revista People. En ella se señalaba que Baldoni había hablado públicamente sobre un supuesto trauma sexual vivido en una relación pasada, información que se encontraba circulando en medios en medio del conflicto legal.

La revelación de estos intercambios privados ha añadido una nueva dimensión al caso, que continúa desarrollándose tanto en los tribunales como en la esfera pública, alimentando el debate sobre las dinámicas de poder, el apoyo entre figuras influyentes y el tratamiento mediático de las denuncias en Hollywood.