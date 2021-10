Blackstone e Hipgnosis Song Management lanzan una asociación de 1 000 millones de dólares para invertir en canciones, música grabada, propiedad intelectual musical y derechos de autor

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Blackstone (NYSE: BX) e Hipgnosis Song Management Ltd («HSM») han anunciado hoy una nueva asociación, respaldada por fondos gestionados por Blackstone, que aportará inicialmente unos 1 000 millones de dólares para adquirir derechos musicales y gestionar catálogos.

Hipgnosis Song Management, fundada por Merck Mercuriadis, que antes se llamaba The Family (Music) Ltd, es una de las principales empresas de asesoramiento del sector centrada en los activos musicales y es asesora de inversiones de Hipgnosis Songs Fund Ltd (LSE: SONG), el mayor inversor en catálogos musicales y derechos de autor que cotiza en la bolsa británica, con unos activos brutos que rondan los 2 200 millones de dólares.

Merck Mercuriadis, consejero delegado de Hipgnosis Song Management, ha afirmado: «Hipgnosis Song Management ha convertido firmemente las canciones en una clase de activos. Esta nueva asociación con Blackstone aportará fuerza financiera para invertir en canciones verificadas, hará crecer nuestro equipo de gestión de canciones y supondrá una mayor sofisticación de HSM, lo que nos permitirá crear más valor para nuestras partes interesadas, incluidos nuestros compositores y accionistas de SONG. Dada la solidez de nuestra cartera de proyectos, consideramos que el compromiso inicial es solo el comienzo de una asociación a largo plazo entre Blackstone e Hipgnosis, que también incluirá la coinversión con SONG».

Qasim Abbas, director ejecutivo sénior de Blackstone Tactical Opportunities, ha comentado: «Esta asociación destaca el valor sostenible y a largo plazo que vemos en el contenido creativo en toda la industria del entretenimiento, aprovechando la visión y el dinamismo de Merck. La industria de la música está a la vanguardia de la creciente economía del streaming y está abriendo nuevas vías de consumo de contenido. Estamos deseando trabajar con Merck y su equipo para continuar su emocionante viaje y custodiar el legado de los compositores que nos confían su contenido».

Como parte de la asociación, Blackstone adquirirá una participación en HSM y apoyará la expansión de su infraestructura y funciones empresariales, incluido el desarrollo de nuevos conocimientos de gestión de canciones, capacidades de ciencia de datos y soluciones tecnológicas. De este modo, HSM podría aumentar el valor de los derechos que adquiera, trabajando en estrecha colaboración con compositores, artistas y productores.

Se espera que SONG se beneficie de la inversión de Blackstone en las capacidades de gestión de HSM y tendrá derecho a coinvertir en futuras adquisiciones de catálogos, en el marco de la nueva asociación Blackstone–HSM.

Andrew Sutch, presidente de SONG, ha afirmado: «La nueva asociación de nuestra asesora de inversiones, Hipgnosis Song Management, con Blackstone revela el éxito con el que Merck ha convertido las canciones y los derechos musicales en una clase de activos desde la fundación y cotización en bolsa de SONG hace ya tres años. Esta nueva asociación presentará oportunidades de coinversión para SONG. Esperamos que la inversión continuada en Hipgnosis Song Management mejore la rentabilidad para nuestros inversores».

Blackstone recibió asesoramiento sobre la transacción de Goldman Sachs, FTI, Kirkland & Ellis y Deloitte. Hipgnosis Song Management recibió asesoramiento de RBC, Capstan Capital Partners y Stephenson Harwood.

Acerca de Blackstone

Blackstone es el mayor gestor de activos alternativos del mundo. Nuestro objetivo es generar un impacto económico positivo y un valor a largo plazo para nuestros inversores, las empresas en las que invertimos y las comunidades en las que trabajamos. Y lo hacemos a través de personas extraordinarias y capital flexible para ayudar a las empresas a resolver problemas. Nuestros 684 000 millones de dólares en activos gestionados incluyen instrumentos de inversión centrados en el capital privado, el sector inmobiliario, la deuda y el capital público, las ciencias de la vida, el capital de expansión, el crédito oportunista y sin grado de inversión, los activos reales y los fondos secundarios; todo ello a escala mundial. Más información en www.blackstone.com. Siga a Blackstone en Twitter@Blackstone.

Acerca de Hipgnosis Song Management Ltd

Hipgnosis Song Management Ltd, antes The Family (Music) Ltd, es la empresa de asesoramiento de inversiones de Hipgnosis Songs Fund Ltd (SONG). Ambas fueron fundadas por Merck Mercuriadis, exgestor de artistas de éxito internacional como Elton John, Guns N’ Roses, Morrissey, Iron Maiden y Beyoncé, y compositores de grandes éxitos como Diane Warren, Justin Tranter y The-Dream. La empresa asesora de inversiones ha reunido un consejo consultivo de expertos en la industria musical de gran éxito, entre los que se encuentran miembros galardonados de las comunidades de artistas, compositores, editores, jurisconsultos, financieros, de música grabada y de gestión musical, todos ellos poseedores de un profundo conocimiento de la edición musical. Son miembros de Hipgnosis Song Management Ltd Advisory Board: Nile Rodgers, The-Dream, Giorgio Tuinfort, Starrah, David A. Stewart, Poo Bear, Bill Leibowitz, Ian Montone y Rodney Jerkins.

